Glockenspiel und Hardrock passen eigentlich nicht wirklich musikalisch zusammen. Doch dieser Glockenspieler beweist das Gegenteil.

Panorama 1

Ungewöhnliche Coverversion

Wenn ein Glockenspieler plötzlich Motörhead spielt

Glockenspiel und Hardrock passen eigentlich nicht wirklich musikalisch zusammen. Doch dieser Glockenspieler beweist das Gegenteil.

(jwi) - Noch sind die Menschen in Weert, einer Stadt im Südosten der Niederlande, ahnungslos, was sie gleich erwartet. Denn vor der Klaviatur des Glockenspiels im Turm der gotischen St. Martinskirche bereitete sich Musiker Frank Steijns darauf vor, die Kirchenglocken zu rocken. Die Musik seiner Wahl? „Ace of Spades“ aus dem Jahr 1980 von der britischen Rockband Motörhead.

Die musikalische Verbindung von Kirchenglocken und Heavy Metal hat im Internet für viel Aufsehen gesorgt. So haben sich die Rocker von Motörhead den Auftritt angesehen und getwittert: „Hier ist einer, den wir wirklich mögen“ und veröffentlichten das Video bei YouTube.



Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Begleitet wurde Steijns von Jitse Zonneveld auf seiner E-Gitarre. Die Coverversion des Heavy-Metal-Hits war Teil des diesjährigen Torenfestivals.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.