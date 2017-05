(dpa) - Belgien hat die Aufnahme der eigenen Bierkultur auf die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit gefeiert. Vertreter der UN-Sonderorganisation überreichten den Kulturministern der drei belgischen Sprachengemeinschaften das Zertifikat am Freitagabend in Brüssel. Die Entscheidung war bereits im November vergangenen Jahres gefallen.

„Die Bierkultur prägt durch den Anbau nicht nur die kulturelle, sondern auch die tatsächliche Landschaft Belgiens“, sagte der Leiter des Unesco-Büros in Brüssel, Paolo Fontani am Freitag. „Und es geht um starke Unternehmen. Bier spielt auch wirtschaftlich eine wichtige Rolle.“ In Belgien produzieren 199 Brauereien rund 1500 verschiedene Sorten.

Die sogenannte repräsentative Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit gibt es seit 2006. Deutschland ist dem entsprechenden Übereinkommen 2013 beigetreten. Bislang steht mit dem Genossenschaftswesen deshalb nur eine deutsche Kulturform auf der Liste.

