D'ici 2021, une serre verticale high-tech se tiendra dans l'église de Saint-Pacôme, un village de 1.500 habitants, à 370 km au nord-est de Montréal. Elle devrait produire à terme 35.000 kg de fruits et légumes.

Une église-potager au Québec

Par Hélène Bienvenu

L'église de Saint-Pacôme domine fièrement le panorama de cette bourgade cossue du Bas-Saint-Laurent, à 150 kilomètres à l'est de la ville de Québec. Clocher argenté et murs en bois, ce lieu de culte construit en 1852 ne manque pas de cachet. L'intérieur, lumineux, surprend, lui: ne reste plus que quelques bancs en bois épars, les radiateurs ont été placés au milieu ... bref, l'espace est en pleins travaux.

L'autel est à vendre, mais Lise Michaud doute qu'il trouve facilement preneurs. «On pourra peut-être le converser pour en faire une table. En revanche, on ne sait pas encore très bien ce que le chemin de croix va devenir», sourit la bénévole aux Jardins du Clocher, un organisme à but non lucratif, désormais propriétaire de l'église alors qu'une autre entité – La Fabrique, gère le culte (et ses objets), hébergé dans une salle municipale. Cette église connaît un sort similaire à des centaines d'établissements désertés progressivement depuis les années 60 – et la Révolution tranquille – alors que le Québec décidait de prendre ses distances avec l'Eglise catholique.

Depuis, les églises sont devenues des fardeaux pour nombre de municipalités qui peinent à les entretenir, et plusieurs d'entre elles ont été désacralisées. «Il n'y a plus guère que 15 à 20 fidèles qui se rendent à la messe à Saint Pacôme. Ils se sont faits à l'idée du potager vertical, en réalité ils se plaignent presque que cela n'aille pas assez vite!» s’amuse la doyenne de l'organisme à but non lucratif, qui souligne que l'évêché a été emballé à l'idée de culture agricole au bénéfice de la communauté, au point d'offrir son propre subside. Il est, de toute façon, prévu que l'établissement puisse encore accueillir les croyants, une fois les travaux achevés, les objets de messe ayant été soigneusement conservés à cet effet. L'espace sera tout simplement réorganisé, prévoyant une cuisine et un espace communautaire – pour les résidants du village, voire même des bureaux à l'étage, jouxtant l'orgue.

Sacristie potagère

Une fois la nef et le chœur passés, on se glisse dans la sacristie, vide. Ce sont ses murs blancs et son bel espace intérieur qui abriteront d'ici l'hiver 2021 une structure végétalisée. «Pour des raisons sanitaires, liées à la production agroalimentaire, il nous fallait garder une séparation nette d'avec le reste de l'église, d'où l'idée de mettre cette pièce-là à profit et faire sauter l'ancien parquet pour couler une dalle de béton à un niveau inférieur», explique Nathan de Baets, à la tête du conseil d'administration des Jardins du Clocher.

Les «potagers» d'Inno-3B sont des tours de plusieurs mètres de long et de haut, dotées d'un ascenseur desservant plusieurs étages de culture. Photo: Emma Guerrero Dufour

Car le but, c'est bel et bien de produire des légumes localement tout en donnant un nouveau souffle à l'édifice. «On a été aidé par le contexte de la pandémie», ajoute le quarantenaire. «Nous avons pu bénéficier d'une subvention comme nous nous insérons dans un projet de souveraineté alimentaire, encouragée par le gouvernement du Québec ces temps-ci.» C’est lors d'un forum citoyen sur le nouvel usage à donner à l'église qu'est née l'idée d'un potager vertical, dont l'assise sera fournie par une entreprise basée à Saint-Pacôme: Inno-3b. Martin Brault, son directeur général, recherchait un intérieur avec une hauteur de plafond suffisante. Et Nathan de Baets, spécialiste des changements climatiques, s'est alors chargé d'écrire un rapport permettant de recourir au Fonds vert au service des projets réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans la Belle Province.

Ce coup de pouce s'est doublé d'une subvention plus importante du gouvernement du Québec. Car faire pousser, d'ici trois ou quatre ans, 35.000 kilos de légumes (salades, chou kale, fines herbes ...) et micro pousses annuels sans pesticide à partir de graines à Saint-Pacôme, réduira d'autant la consommation d'aliments importés des Etats-Unis ou du Mexique, et avec elles les émissions de gaz à effet de serre liées au transport.

Réduction d'émissions

Du fait de ses hivers rudes, le Québec, connaît une courte saison agricole entre fin mars et fin octobre. Le reste de l'année, une grande partie des fruits et légumes frais sont importés «par avion à plus de 1.000 kilomètres de distance. Quant aux serres chauffées, elles le sont à 60 pourcent à partir d'énergie fossile», précise Nathan de Baets. Inno-3B n'utilisera que l'électricité du fournisseur provincial Hydro-Québec, renouvelable à 99 pourcent. Selon les calculs de Nathan de Baets, un kilo de laitue de l'église produira cinq fois moins de gaz à effet de serre qu'une laitue du commerce au Québec.

En bonus, la chaleur générée par la serre servira à chauffer l'église. Sans parler du gâchis alimentaire, réduit d'autant grâce à une distribution en circuit court: la production locale sera écoulée sur un marché public, bientôt fondé par les Jardins du Clocher.

Un potager high-tech

A quelques centaines de mètres de là, dans les entrepôts d'Inno-3B, la structure mobile qui viendra prendre place dans l'église sera rapidement mise au point. L'entreprise développe actuellement des commandes encore plus pressantes dont une à destination des Emirats arabes unis. «Le projet dans l'église est une vitrine technologique», annonce Renaude Samson, responsable des ressources humaines. «Il est possible d'y faire pousser une variété infinie de plantes» continue cette diplômée en écologie appliquée. Les «potagers» d'Inno-3B ne sont autres que des tours de plusieurs mètres de long et de haut, dotées d'un ascenseur desservant plusieurs étages de culture.

Ce milieu clos est éclairé par des lumières LED de couleurs variables. «La longueur d'onde de la lumière influe sur la croissance de la plante». Mais c'est loin d'être le seul paramètre que le client puisse faire varier: les structures peuvent servir à des cultures biologique ou conventionnelle, en terre ou en hydroponie. Enfin, lumière, chaleur, humidité ... tout est contrôlé via un ordinateur. L'avantage, surtout, c'est que cela pousse 24h/24h, en toute saison. De quoi rendre «le coût par mètre carré de culture très intéressant», conclut Renaude Samson, qui espère que ces potagers auront leur rôle à jouer dans la transition vers une agriculture plus respectueuse de la planète, au Québec comme ailleurs.

