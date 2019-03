La Grande-Duchesse a accueilli vendredi des participantes du forum « Stand Speak Rise Up ! » à l'occasion de son anniversaire.

Un anniversaire hors du commun

Großherzogin feiert Geburtstag Großherzogin Maria Teresa feiert am Freitag Geburtstag.

A l’occasion de son anniversaire, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse a accueilli les 50 survivantes et leurs accompagnatrices, qui sont arrivées au Luxembourg pour participer au forum « Stand Speak Rise Up ! », une initiative de S.A.R. la Grande-Duchesse, pour en finir avec les violences sexuelles dans les zones sensibles, qui se tiendra les 26 et 27 mars 2019 au « European Convention Center » à Luxembourg.



