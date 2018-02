Umzüge sind anstrengend - vor allem dann, wenn nicht nur ein paar Kisten transportiert werden müssen, sondern ein tonnenschwerer Elefant. Ein Schwertransport mit lebendiger Fracht in Bildern.

Panorama 9

Umzug eines Dickhäuters

Michael Juchmes Umzüge sind anstrengend - vor allem dann, wenn nicht nur ein paar Kisten transportiert werden müssen, sondern ein tonnenschwerer Elefant. Ein Schwertransport mit lebendiger Fracht in Bildern.

Viele Helfer waren nötig, um einen großen Elefantenbullen aus dem Lamuria-Gebiet in Kenia in den Norden des Tsavo East National Park umzusiedeln. Um dem Tier und auch den Helfern den Transport zu erleichtern, wurde der Elefant mittels Betäubungsmitteln in einen Schlafzustand versetzt. Hier die eindrucksvollen Bilder der Umsiedlungsaktion, die nicht nur der Bulle, sondern viele weitere Dickhäuter über sich ergehen lassen mussten.



9 Die Vorbereitungen: Die Wildlife-Service-Ranger kümmern sich mit großer Sorgfalt um den Elefantenbullen. Eine Betäubung soll den Umzug für alle Beteiligten erleichtern. Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Vorbereitungen: Die Wildlife-Service-Ranger kümmern sich mit großer Sorgfalt um den Elefantenbullen. Eine Betäubung soll den Umzug für alle Beteiligten erleichtern. Foto: AFP Geschafft! Der Elefantenbulle schläft tief und fest. Foto: AFP Das Praktische mit dem Nützlichen verbinden: Dem betäubten Tier wird etwas Blut entnommen. Foto: AFP Und hoch damit: Der Elefant - männliche Exemplare können bis zu fünf Tonnen wiegen - wird mittels eines Krans auf den LKW verfrachtet. Foto: AFP Viele helfende Hände sind nötig, um das Tier fachgerecht "umzubetten". Foto: AFP Die Ranger schaffen es mit vereinter Kraft, den Elefantenbullen auf den Truck zu verladen. Foto: AFP Der Rüssel schaut noch raus ... Foto: AFP Schwer bewaffnet: Auf Waffen kann man leider auch hier nicht verzichten, um mögliche Elfenbeinhändler abzuschrecken. Foto: AFP Abfahrt! Der Elefantenbullen ist nun auf dem Weg in den Norden des Tsavo East National Park. Foto: AFP

Der Afrikanische Elefant ist das größte Landsäugetier der Erde. Erwachsene Tiere sind im Durchschnitt 3,20 Meter groß und rund 5 Tonnen schwer. Anders als bei Asiatischen Elefanten besitzen auch die Weibchen Stoßzähne. Diese sind bis zu drei Meter lang und 100 Kilo schwer. Elefanten sind heute noch in Zentralafrika sowie im Westen, Osten und Süden des afrikanischen Kontinents zu finden. Die Zahl der Tiere sinkt seit Jahrzehnten. Heute geht man von einer Gesamtpopulation von rund 500.000 Tieren aus.