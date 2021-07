Das Projekt „FRESH” soll unter anderem lokale Produkte und die Reduzierung von CO2-Emissionen verbinden - die Realisierung schreitet voran.

Fortschritte bei Bettemburger Gewächshaus

(Sch) - Carole Dieschbourg, Ministerin für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung, hat am Donnerstag gemeinsam mit Bruno Renders, Direktor des Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment (IFSB), Vertreterinnen und Vertretern der Presse den Fortschritt der Baumaßnahmen des Projektes „FRESH“ (Free Emissions for Sustainable Healthy Greenhouse) präsentiert.

Bei der Initiative, ehemals bekannt unter dem Namen SOTA (State of The Art), wird auf einer Fläche von knapp 400 Quadratmetern eine Art „städtisches Gewächshaus“ aufgebaut. Integriert in das Gebäude des IFSB soll dort unter anderem Gemüse angebaut werden, das direkt in der dortigen Kantine verarbeitet werden kann. Damit soll auch die Herkunft der Nahrungsmittel wieder mehr ins Bewusstsein rücken - daneben sollen so insgesamt 45 Tonnen CO2 eingespart werden.

Auf dem Weg hin zu neuen Produktionmethoden markiert „FRESH“ einen erste konkrete Umsetzung der „Stratégie nationale Urban Farming Luxembourg“.

