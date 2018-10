Herzogin Meghan begeistert die Nutzer von sozialen Netzwerken mit Schuhen aus recycelten Wasserflaschen. Gemeinsam mit Prinz Harry ist sie aktuell in Sidney auf ihrer ersten offiziellen Auslandsreise seit der Hochzeit.

Umweltbewusst: Meghan trägt Recyclingschuhe

Herzogin Meghan begeistert die Nutzer von sozialen Netzwerken mit Schuhen aus recycelten Wasserflaschen. Gemeinsam mit Prinz Harry ist sie aktuell in Sidney auf ihrer ersten offiziellen Auslandsreise seit der Hochzeit.

(dpa) - Schick und nachhaltig: Herzogin Meghan tritt bei der Wahl ihrer Schuhe in Australien umweltbewusst auf. Die 37-Jährige trug zum Beginn ihrer Reise in Sydney am Dienstag flache schwarze Schuhe, die aus recycelten Plastikflaschen bestehen. Das berichteten mehrere Medien übereinstimmend.



Laut der Website des Herstellers Rothy's werden die Ballerinas aus Plastikflaschen gefertigt, die sonst auf der Müllhalde landen würden. Ein Foto, auf dem Meghan die Schuhe trägt, hatte auf dem Instagramaccount der Firma nach einem Tag 18 000 Likes und meist begeisterte Kommentare.