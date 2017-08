von Kim Meyer

Treffpunkt elf Uhr morgens in Luxemburg-Stadt. Auf dem Programm steht eine Stadtführung der etwas anderen Art. Denn Edmund Platt, der uns führen will, kennt unsere Hauptstadt nicht. Genauer gesagt ist er zum ersten Mal im Großherzogtum. Aber das spielt keine Rolle. Es geht nicht um Sehenswürdigkeiten. Platt lenkt die Aufmerksamkeit auf etwas, das die meisten Einwohner im Alltag entweder verdrängen oder freiwillig übersehen: den Müll auf den Straßen.



Eine lange Suche ist dafür nicht notwendig. In der Avenue Monterey reicht ein Blick auf den Bürgersteig aus. Viele Menschen warten hier auf den Bus und rauchen. Und fast genauso viele Menschen schmeißen ihre Zigarettenstummel auf den Boden. „Eine Zigarette“, erklärt Platt, „reicht aus, um 500 Liter Wasser zu verschmutzen.“ Mehrere Male wiederholt er dieses Rechenbeispiel während des Rundganges.



Humor als Schutz



Platt ist ein Lehrer aus England und „zwischen 25 und 35 Jahre alt“. Seine aufklärerische Mission erfüllt er mit Ernst und Leidenschaft. Aber sowohl in seinem äußeren Auftreten als auch in seinen Aussagen erkennt man seine persönliche „Waffe“, die zugleich als Schutz dient: Humor.



„Ich will kein Besserwisser sein oder mich moralisch überhöhen. Ich will die Leute nur darauf aufmerksam machen, dass es uncool ist, Müll auf den Boden zu werfen.“ Es funktioniert. Platt ist ein Entertainer, der den Dreck der anderen aufhebt. Beobachtet man ihn live in Aktion, sieht man, dass er gut ankommt. Viele Passanten bleiben stehen, beobachten irritiert, stellen Fragen und lassen sich auch belehren. In der Avenue Monterey sammelt Platt 40 Zigarettenstummel in einer Minute. „Das sind 40.000 Liter Wasser.“ Er lächelt. Einem älteren Raucher schenkt er einen kleinen Aschenbecher für die Hosentasche.



„Mir ist es egal, was die Menschen mit ihrer eigenen Gesundheit machen. Was sie mit ihrem Müll und unserer Natur machen, das liegt mir am Herzen, denn mittlerweile gibt es mehr Plastik als Fische in unseren Meeren“, sagt der Aktivist aus England. „Wir alle sind Konsumenten und damit schuldig. Gleichzeitig sind wir alle fähig, zu handeln.“



8.000 Kilometer in fünf Wochen



Vor zwei Jahren hat Platt die Aktion „#1dechetparjour“ ins Leben gerufen. Eine Idee, die ganz im Zeitgeist der sozialen Medien steht. Jeder Mensch soll einmal pro Tag etwas Weggeworfenes aufheben und ein Selfie machen, wenn er es in die Mülltonne wirft. Das Foto soll man unter dem Hashtag teilen und fünf Freunde auffordern, das Gleiche zu tun. Damit jeder erkennt: „Müll aufsammeln ist Rock'n Roll.“



Die Aktion ist ein voller Erfolg. Viele Internetuser haben sich dem Vorschlag Platts angeschlossen. Er sei davon selbst überrascht gewesen und wolle diesen Menschen jetzt auch im analogen Leben begegnen. „Seit fünf Wochen reise ich deswegen per Anhalter durch Frankreich, Belgien, Italien, die Schweiz und Luxemburg“, erzählt Platt.



„Wir alle sind Konsumenten und damit schuldig. Gleichzeitig sind wir alle fähig, zu handeln.“

8.000 Kilometer habe er bisher zurückgelegt. Sein Gespür für den Müll ist verblüffend. In der Baustellenpassage des Royal Hamilius bleibt Platt schlagartig stehen. Er dreht sich um: „Sollen wir mal schauen, was wir alles hinter dem Geländer finden?“. Er zieht die Abfallprodukte hervor und reiht sie der Reihe nach auf dem Geländer auf. Ein ekelerregendes Kunstwerk!

