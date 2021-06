Großherzog Henri hat sich am Freitagmorgen einen der Vorreiter der biologischen Landwirtschaft in Luxemburg näher angeschaut.

Panorama 13 1

Umwelt und Nachhaltigkeit

Großherzog besucht Bio-Gärtnerei

Großherzog Henri hat sich am Freitagmorgen einen der Vorreiter der biologischen Landwirtschaft in Luxemburg näher angeschaut.

(LW) - Großherzog Henri hat am Freitag der Bio-Gäertnerei op der Schanz in Altrier einen Besuch abgestattet.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Großherzog Henri schaute sich nicht nur die Produkte der Gärtnerei ganz genau an, sondern legte auch mit Hand an. Foto: Anouk Antony

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Großherzog Henri schaute sich nicht nur die Produkte der Gärtnerei ganz genau an, sondern legte auch mit Hand an. Foto: Anouk Antony Großherzog Henri schaute sich nicht nur die Produkte der Gärtnerei ganz genau an, sondern legte auch mit Hand an. Foto: Anouk Antony Großherzog Henri schaute sich nicht nur die Produkte der Gärtnerei ganz genau an, sondern legte auch mit Hand an. Foto: Anouk Antony Großherzog Henri schaute sich nicht nur die Produkte der Gärtnerei ganz genau an, sondern legte auch mit Hand an. Foto: Anouk Antony Großherzog Henri schaute sich nicht nur die Produkte der Gärtnerei ganz genau an, sondern legte auch mit Hand an. Foto: Anouk Antony Großherzog Henri schaute sich nicht nur die Produkte der Gärtnerei ganz genau an, sondern legte auch mit Hand an. Foto: Anouk Antony

Begleitet wurde er dabei vom Minister für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung Romain Schneider, von Änder Schanck von der Oikopolis-Gruppe Luxemburg, die auf die 1988 gegründete Bio-Bauere-Genossenschaft Lëtzebuerg (BIOG) zurückgeht, von Willy Noesen von der Bio-Gärtnerei op der Schanz sowie von Biobauer Jeff Weydert vom Fromburger-Haff.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Großherzog Henri durfte einiges auch gleich selbst ausprobieren. Foto: Anouk Antony

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Großherzog Henri durfte einiges auch gleich selbst ausprobieren. Foto: Anouk Antony Großherzog Henri durfte einiges auch gleich selbst ausprobieren. Foto: Anouk Antony Großherzog Henri durfte einiges auch gleich selbst ausprobieren. Foto: Anouk Antony Großherzog Henri durfte einiges auch gleich selbst ausprobieren. Foto: Anouk Antony Großherzog Henri durfte einiges auch gleich selbst ausprobieren. Foto: Anouk Antony Großherzog Henri durfte einiges auch gleich selbst ausprobieren. Foto: Anouk Antony Großherzog Henri durfte einiges auch gleich selbst ausprobieren. Foto: Anouk Antony

Die Bio-Gärtnerei op der Schanz gilt als einer der Pioniere was die biologische Landwirtschaft in Luxemburg betrifft und baut auf über 13 Hektar verschiedene Gemüsesorten an. Die angebauten Produkte werden ohne langen Transportweg unter anderem direkt in Altrier verkauft, aber auch an den Großhändler Biogros geliefert. Natürlich wurde die eine oder andere Leckerei frisch vom Feld auch gleich vor Ort verkostet. Und sogar eine Mitfahrt auf dem Traktor bei der Auflockerung des Bodens stand für den Staatschef auf dem Programm.

Bereits am Donnerstag war der Großherzog im Auftrag der Natur unterwegs. Er besuchte die Felder des Blumenproduzenten „Botanika“ in Hobscheid. Dort werden auf 20 Ar 40 verschiedene Sorten Blumen und Kräuter angepflanzt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.