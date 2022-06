Mehr als die Hälfte der befragten Luxemburger bezeichnet sich als „nicht-religiös“ – religiöse Feiern zu bestimmten Anlässen bleiben aber wichtig.

51 Prozent nicht-religiös

Umfrage: „Trend zu Säkularisierung“ in Luxemburg

(KNA) - Atheisten und Agnostiker in Luxemburg sehen nach einer Umfrage zu Religiosität im Land einen „klaren Trend“ zu einer „Säkularisierung und Modernisierung der luxemburgischen Gesellschaft“. So gehörten 2022 zwar 59 Prozent der Einwohner einer Religion an; mit 53 Prozent die meisten der katholischen Kirche. Gleichzeitig betrachteten sich nur 43 Prozent als religiös, 51 Prozent hingegen als nicht-religiös. Das geht aus einer Umfrage hervor, die die Allianz der Atheisten, Humanisten und Agnostiker Luxemburg (AHA) in Auftrag gegeben hatte.

Die Befragung zielt darauf, ein aktuelles Bild der Religionszugehörigkeit im Großherzogtum zu erhalten. Offiziell dürfen Zahlen zur Religionszugehörigkeit in Luxemburg seit 1979 nicht erhoben werden. Für die Studie befragte das Marktforschungsinstitut TNS Ilres den Angaben zufolge 515 Personen ab 16 Jahren.

Auch das Erzbistum Luxemburg sprach auf Anfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) von einem Trend zur Säkularisierung. Erfreulich sei aber, dass sich eine „sehr deutliche Mehrheit der Befragten“ zu den Werten einer offenen, solidarischen und respektvollen Gesellschaft bekenne.

Nach Interpretation der Allianz der Atheisten spielt Religion im Leben der meisten Menschen in Luxemburg keine wichtige Rolle mehr. Nur eine Minderheit der Befragten habe Religion als wichtig eingestuft, erklärte AHA. Demnach gaben 41 Prozent an, Religion sei „überhaupt nicht“ wichtig; 33 Prozent sagten, sie sei „nicht sehr“ wichtig. Als „sehr wichtig“ stuften nur 9 Prozent Religion ein, 16 Prozent gaben „eher wichtig“ an.

Deutlich mehr Zustimmung erhielten demnach Begriffe wie Familie, Beziehungen, Freiheit und Arbeit. Auch gab mit 61 Prozent eine Mehrheit an, Religion sei „nicht wichtig“ für die luxemburgische Gesellschaft. Hohe Zustimmungswerte erzielten auch Normen wie Respekt vor anderen, Gleichheit vor dem Gesetz, freie Meinungsäußerung oder Selbstbestimmung.

Dennoch sind laut der Befragung religiöse Feiern für eine Mehrheit wichtig, jedenfalls zu bestimmten Anlässen. So gaben etwa zwei Drittel an, eine religiöse Feier zu Weihnachten und bei Beerdigungen wichtig zu finden, etwa die Hälfte auch zu Taufe und Hochzeit.

Das Erzbistum betonte, die katholische Kirche in Luxemburg werde sich weiter bemühen, ihrem Auftrag nachzukommen. Zugleich kritisierte es: „Dass verschiedene Meinungsträger dies offen verhindern wollen, ist bedauerlich und entspricht nicht der Toleranz, welche ein allgemein anerkannter Wert in unserer Gesellschaft ist.“

Die Atheisten-Allianz hatte auf Basis der Umfrage angekündigt, alle „nicht mehr glaubenden“ Katholiken ermuntern zu wollen, aus der Kirche auszutreten. Auch rief die Initiative dazu auf, die öffentliche Finanzierung der katholischen Kirche vollständig zu beenden.