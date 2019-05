Fernsehkommissarin Ulrike Folkerts überrascht in einer ungewöhnlichen neuen Rolle. Im Interview spricht sie über ihren ersten Rosamunde-Pilcher-Film und 30 Jahre als „Tatort“-Ermittlerin Lena Odenthal.

Ulrike Folkerts: „Ich fand das überhaupt nicht blöd“

Interview: Cornelia Wystrichowski

Es ist der 150. Pilcher-Film des ZDF, aber der erste für Ulrike Folkerts: Die Schauspielerin, die man sonst als knallharte „Tatort“-Kommissarin Lena Odenthal kennt, spielt in der Romanze „Rosamunde Pilcher: Schwiegertöchter“ – 26. Mai um 20.15 Uhr im ZDF – im ungewohnt damenhaften Look die Hauptrolle. Die verwitwete Lynette Dawson gibt in dem TV-Melodram die Leitung ihrer Firma für Naturheilmittel an ihre beiden Söhne ab – doch deren Partnerinnen durchkreuzen Lynettes Pläne.



Ulrike Folkerts, Pilcher-Filme stehen für Fernsehen mit viel Gefühl und wenig Tiefgang. Warum spielen Sie in solch einer Romanze mit?



Ich hatte selber dieses Klischee von den seichten, gefühlvollen Herzschmerzfilmen im Kopf und habe mich schwer getan mit der Entscheidung. Ich habe sogar Freunde gefragt, ob ich das machen kann. Denn eigentlich will ich doch Filme machen, in denen spannende Geschichten erzählt werden, mit facettenreichen Charakteren und gesellschaftlicher Relevanz. Aber dann hat mir das Lesen des Drehbuchs wirklich Spaß gemacht, und die Gefühle und Konflikte, die da verhandelt werden, fand ich überhaupt nicht blöd, sondern ganz nah am Leben. Die sind es wert, erzählt zu werden.



Fühlten Sie sich schauspielerisch denn gar nicht unterfordert?



Nein, ich fand das durchaus anspruchsvoll. Eine allein erziehende Mutter, die über ihre Söhne verfügt und gar nicht merkt, dass die eigentlich ein ganz anderes Leben führen wollen, das ist doch ein durchaus ernst zu nehmendes Problem. Und je mehr ich da eingestiegen bin, desto wichtiger war es mir, dass ich all meine schauspielerischen Fähigkeiten zur Verfügung stelle, um diese Frau so glaubhaft wie möglich darzustellen.



Zur Überraschung ihrer Söhne Patrick (Max Hemmersdorfer, M.) und Robin (Patrick Mölleken, 2.v.r.) verkündet Lynette (Ulrike Folkerts, l.), dass sie aus der Firma aussteigt und ihren Söhnen ab sofort die Leitung überträgt. Ihre Schwiegertöchter Kim (Paula Schramm, 2.v.l.) und Marisa (Maja-Céline Probst, r.) haben an dieser Entscheidung erhebliche Bedenken. Foto: ZDF und Jon Ailes

In einer Szene kommandieren Sie als Herrin eines stattlichen Anwesens den Butler herum: „Trevor, wo bleibt mein Gin?“ Muss man bei solchen Szenen nicht auch ein wenig schmunzeln?



Aber natürlich! Auch wenn ich die Sache sehr ernst genommen habe, bleibt es natürlich ein Pilcher-Film. Da kommt eine bestimmte Musik drauf, eine gewisse Farbstimmung, und dann ist das ein bisschen fluffig. (lacht)

Stört es Sie, dass bei Pilcher eher klassische Rollenbilder transportiert werden und das Glück einer Frau darüber definiert wird, ob sie den Richtigen findet?

Natürlich ist es manchmal superkitschig. Immer gibt es den sogenannten „Love Interest“, einen Kerl, mit dem die weibliche Hauptfigur am Anfang oft einen Konflikt hat, wobei man als Zuschauer aber trotzdem weiß: Genau die beiden kommen sich am Ende näher. Aber ich sage Ihnen: Die Menschen sind kitschig und lieben es, wenn es um Gefühle geht.



Sehen Sie selber gerne Pilcher-Filme? „Schwiegertöchter“ ist ja bereits der 150. im ZDF.



Selten. Manchmal gucke ich, weil ich denke: Das ist sonntags die Konkurrenz zum „Tatort“ und hat ein großes Publikum, warum ist das so? Ich selber kann ja gar nicht kontrastreicher agieren als vom „Tatort“ zu Pilcher zu gehen. Schauspielerisch war es ein Riesenspaß, von der coolen Kommissarin Lena Odenthal hin zu so einer Mutterrolle.



Die feminine Kleidung, die Sie in dem Film tragen, Chanel-Kostüm und High Heels, steht Ihnen übrigens ausgesprochen gut …

Ich finde es toll, dass Sie das sagen, denn das bestätigt mich. Ich laufe als Lena Odenthal in Lederjacke, mit Jeans und Knarre herum, aber ich kann auch ganz anders. Ich will die Leute überraschen und zeigen, dass diese Frau, die man nur aus den Krimis kennt, auch mit Kostüm und High Heels glaubhaft auftreten kann.



Werden Ihnen generell zu wenig andere Rollen angeboten?



Das ist tatsächlich so. Dadurch, dass ich seit 30 Jahren Lena Odenthal spiele, habe ich ein fettes „Tatort“-Emblem auf meiner Stirn. Die Filmproduzenten glauben, dass alle Zuschauer mit mir Lena Odenthal verbinden und man mich nicht anders besetzen kann. Außerdem gibt es viel weniger Rollen für Frauen über 50, und in dieses Raster falle ich halt.

Trotz ihrer unterschiedlichen Auffassungen über Wissenschaft und Quacksalberei kommen sich Lynette (Ulrike Folkerts) und Raymond (Dirk Martens) näher. Foto: ZDF und Jon Ailes

Innerhalb des „Tatorts“ gibt es aber seit geraumer Zeit viele Ermittlerinnen, und Sie waren eine der Wegbereiterinnen …



Ich war bei meinem „Tatort“-Debüt 28. Es war erst meine zweite Filmarbeit, und mir war gar nicht klar, dass ich damit eine neue Dimension für Frauen im Fernsehen aufmache. Aber im Nachhinein muss ich sagen: Es hat mir Spaß gemacht, als Ermittlerin, die frech ist, kurze Haare hat, sich mit Männern kloppt, schimpft und streitet, das Fernsehen zu erobern. Ich hatte einfach Glück.

Sehen Sie sich heute als Mutter der „Tatort“-Kompanie?



Ich gehe ja schon auf die 60 zu, also ganz falsch ist es wohl nicht. Heute hat es so eine große Selbstverständlichkeit, dass Frauen ermitteln; großartige Schauspielerinnen wie Dagmar Manzel – das finde ich richtig cool. Ich bin froh, dass ich damals den Anfang machen durfte. Heute bin ich eine gestandene Größe, der SWR will weiter mit mir „Tatort“ drehen, und ich selber mache es wirklich immer noch wahnsinnig gerne.



Sie machen sich für die Gleichstellung von Homosexuellen in der Gesellschaft stark. Kommt das Thema im „Tatort“ genug vor?



Nein, homosexuelle Figuren in Filmen haben generell noch nicht die Selbstverständlichkeit wie ich sie zum Beispiel lebe. Die Filmbranche ist nicht so tolerant wie sie tut. Es ist wie im Fußball. Welcher Spieler darf sich denn outen? Das ist schlecht fürs Image. Und das ist bei Schauspielern auch so. Ich kenne viele, die sich nicht outen, weil es für die Karriere von Nachteil sein kann. Wenn man den jugendlichen Lover spielen will, kriegt man die Rolle vielleicht nicht mehr, wenn man offen schwul ist.



Sie selber stehen aber zu Ihrer Homosexualität …



Ich hatte damals Bammel, was passiert, wenn das rauskommt. Ich wollte übrigens auch nie, dass Lena Odenthal homosexuell wird. Das stand zwar kurz im Raum, aber das war mir zu nah an meiner Privatperson. Ich bin dem ZDF auch sehr dankbar, dass es mich jetzt als Mutter besetzt. Ich habe schon oft den Satz gehört: „Wir können die Folkerts nicht besetzen, die ist lesbisch, der glaube ich keine Mutter.“ Da kann ich nur sagen: „Ich bin Schauspielerin!“