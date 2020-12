Der deutsche Schauspieler Ulrich Noethen spricht im Interview über das ARD-Historiendrama zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven und Kultur in Zeiten von Corona.

Ulrich Noethen: „Musik kann ein Trost sein“

Interview: Cornelia Wystrichowski



Alle Welt feiert Ludwig van Beethoven: Im Dezember vor 250 Jahren kam der geniale Komponist in Bonn zur Welt, an Weihnachten wird der berühmte Tonsetzer mit einem opulenten Historiendrama gewürdigt. Im zweistündigen Fernsehfilm „Louis van Beethoven“ - zu sehen am 1. Weihnachtstag um 20.15 Uhr in der ARD - spielt Tobias Moretti in einer Rahmenhandlung den ertaubten Beethoven wenige Monate vor seinem Tod: Er ist zu Besuch bei seinem Bruder und erinnert sich an seine Jugendjahre in Bonn, als sein Ausnahmetalent entdeckt wurde. Ulrich Noethen verkörpert den Hoforganisten Christian Gottlob Neefe, der den kleinen Beethoven unterrichtet und fördert.

Ulrich Noethen, lieben Sie Beethoven?

Ich bin ihm nie begegnet. (lacht) Aber Sie meinen natürlich Beethovens Musik. Ich bin in einer Familie groß geworden, in der viel gemeinsam musiziert wurde, jedes der Kinder hat Klavier und ein zusätzliches Instrument gelernt, bei mir war’s die Querflöte. Da war es ganz klar, dass man irgendwann auch mit Beethoven in Berührung kam, und seine Musik hat mich seitdem immer begleitet. Deshalb hat es mir sehr viel bedeutet, in diesem Film mitspielen zu dürfen. Ich bin dankbar dafür, weil ich es immer wunderbar finde, sei es im Film oder bei Lesungen mit Konzerten, meinen Beruf mit Musik zu verbinden. Ich habe mich auf jeden einzelnen Drehtag gefreut.

Gibt es ein Beethoven-Stück, das Sie Ihr Leben lang begleitet?



Ich kann nicht sagen, dass es „Für Elise“ ist. Ich kann auch nicht sagen, dass es die fünfte Symphonie ist, mit ihrem berühmten Anfang: „Ta-ta-ta-taa!“ Die späten Streichquartette überfordern mich in ihrer Komplexität, das kann ich nicht zu lange hören, am meisten liebe ich wohl die Klaviersonaten, in denen man, wenn man mag, so viel von Beethovens Entwicklung ablesen kann.

Mit der Spielfilmbiografie „Louis van Beethoven“ würdigt die ARD Beethovens 250. Geburtstag. Warum sollte man sich in Ihren Augen heute noch mit dem Komponisten beschäftigen?

Ich finde es richtig, an große Künstler zu erinnern. Es geht in meinen Augen darum, dass wir uns mit unserem Kulturerbe auseinandersetzen, es neu entdecken, neu befragen – und uns über diese Beschäftigung klarmachen, wo wir stehen. Es ist unverzichtbar, sich mit diesen Geschenken zu beschäftigen, die scheinbar selbstverständlich unser Leben und wie wir die Welt sehen mitbestimmen – es ist eben nichts selbstverständlich. Das merken wir ja alle im Moment.

Ist Musik in Zeiten der Pandemie eine stärkende Kraft?



Musik ist für mich immer eine Quelle der Kraft und der Freude, ich kann mir vorstellen, dass es in diesen Zeiten auch für viele Menschen ein Trost ist. Als ich vor dem zweiten Lockdown Gelegenheit hatte, einige Veranstaltungen vor Publikum zu machen, waren die Leute, die da sehr vereinzelt in dem großen Saal gesetzt waren, alle so glücklich, dass so etwas wieder stattfinden konnte. Jetzt stehen wieder Tausende Kunstschaffende auf der Straße.

Wie erklären Sie jemandem, der sich nicht auskennt, was Beethovens Musik so einzigartig macht?

Beethovens Werk ist ja in seiner Vielfalt schwer zu überschauen für jemanden, der kein Spezialist ist. Und ich bin kein Experte, sondern Musik-Konsument. Es ist wie beim Rotwein: Ich schmecke, ob er mir schmeckt, aber ich kann nicht sagen, was der für spezielle Noten hat oder wo der herkommt.

Der Film setzt ja auf Episoden in Beethovens Leben, die nicht jeder kennt. Hat sich Ihr Beethoven-Bild durch den Film verändert?



Ich hatte mich mit seiner Biografie vorher nicht sehr intensiv beschäftigt, ich habe viel über Beethoven dazugelernt. Was sich sehr geändert hat, ist mein Bild dieser historischen Zeit und das Bild, das ich von der Stadt Bonn habe. Ich fand es sehr interessant, dass Bonn Ende des 18. Jahrhunderts ein Kristallisationspunkt von Modernität war, für damalige Verhältnisse ging es dort ungeheuer fortschrittlich zu. Der Fürstbischof hat Leute an seinen Hof geholt, die für einen frischen Wind gesorgt haben, es war in kultureller Hinsicht einer der führenden Höfe der damaligen Zeit im deutschsprachigen Raum. Und in diesem Klima ist Beethoven groß geworden, es gab also viele Einflüsse von außen, die für ihn wichtig waren.

Das Talent von Louis van Beethoven (Colin Pütz) sorgt für Aufsehen in der Residenzstadt Bonn. Foto: ARD Degeto/WDR/ORF/EIKON Media

Sie spielen seinen Bonner Lehrer, den Komponisten und Virtuosen Christian Gottlob Neefe. Während die Literatur über Beethoven ganze Regalmeter füllt, gibt es über Neefe nicht sehr viel zu lesen …



Das war für mich aber kein Schaden. Das, was ich gefunden habe, war ausreichend.

Neefe stammte aus Chemnitz, Sie lassen seinen sächsischen Dialekt einfließen – war das Ihre persönliche Idee?



Nein, das war der Wunsch des Regisseurs, Niki Stein. Ich habe ihn vorher gewarnt, denn es ist nicht mein Heimatdialekt. Ich weiß nicht, was jemand aus Sachsen dazu sagt. Ich hoffe, dass ich ungeschoren davonkomme. (lacht)

Wie spielt man den Lehrer eines Genies, der bald erkennen muss, dass er seinem Schüler nichts mehr beibringen kann?



Mir war es wichtig zu zeigen, dass er, bei allem Anekdotischen, selbst einer war, der für die Musik brannte. Als Neefe den kleinen Ludwig zum ersten Mal spielen gehört hat und dabei wohl vor Erstaunen mit den Ohren wackelte, muss er sich gesagt haben: In dem steckt was und den würde ich gerne ausbilden, auch im eigenen Interesse. Aber irgendwann dämmerte ihm, dass dieser Ludwig einer war, der größer war als er. Der Film zeichnet da ein etwas freundlicheres Bild Neefes, als es wohl in Wirklichkeit war, ich glaube, dass das Konkurrenzverhältnis zwischen dem Lehrer und seinem Schüler im höfischen Musikbetrieb existentieller war.

Sie hatten bei den Dreharbeiten ja ein kleines Wunderkind am Set, den Darsteller des jungen Beethoven: Der 13-jährige Colin Pütz ist Pianist und spielt im Film selbst. Hat er Sie beeindruckt?

Ja, das ist einfach atemberaubend. Es entfaltet auch eine enorme Wirkung, wenn man sich den Film ansieht. So ist es, wenn man einem „Wunderkind“ zusieht.

