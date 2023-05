Bei der verkauften Uhr handelt es sich um eine Patek Philippe aus dem Jahr 1937. Das Sammlerstück erzielte umgerechnet 5,1 Millionen US-Dollar.

Auktion

Uhr des letzten chinesischen Kaisers versteigert

(Bloomberg/mar) - Eine Patek-Philippe-Uhr, die vom letzten Kaiser der chinesischen Qing-Dynastie getragen wurde, wurde am Dienstag bei einer Live-Auktion in Hongkong für umgerechnet 5,1 Millionen Dollar versteigert. Die Versteigerung, die etwa sieben Minuten dauerte, fand im neuen Hauptsitz des Auktionshauses Phillips in Hongkongs West Kowloon Cultural statt.

Aisin-Gioro Puyi, der letzte Kaiser der Qing-Dynastie, hatte die Uhr seinem Dolmetscher Georgy Permyakov geschenkt, als er zwischen 1945 und 1950 in der Sowjetunion inhaftiert war. Es ist nicht bekannt, wann oder wie Puyi in den Besitz der 1937 gefertigten Uhr kam. Ein roter Papierfächer, den Puyi persönlich beschriftete und seinem Dolmetscher in Tokio schenkte, wurde ebenfalls für umgerechnet rund 61.000 Dollar versteigert.

„Dies war unbekanntes und unerforschtes Terrain, und niemand wusste, was passieren würde“, sagte Sam Hines, ein Uhrenspezialist der Kunstberatungs- und Investmentfirma The Fine Art Group. „Die Herkunft ist nicht aus der Sicht eines Uhrensammlers, sondern aus der Perspektive der chinesischen Kultur.“ Die teuerste Uhr, die jemals auf einer Auktion verkauft wurde, war eine super-komplizierte Patek Philippe „Grandmaster Chime“, die nie einen Vorbesitzer hatte. Sie wurde im Jahr 2019 für 31 Millionen Dollar verkauft.

Die Echtheit musste erst bestätigt werden

Um die Herkunft der Uhr des letzten Kaisers zu ermitteln, musste ein Journalisten-Ehepaar gefunden werden, das Permjakow interviewt hatte und im Besitz von Fotos des Objektes war. Ein auf Kaiser Puyis spezialisiertes Institut fand heraus, dass der Monarch seinen Diener Li Guoxiong gebeten hatte, die Oberfläche des Zifferblatts zu entfernen, um herauszufinden, ob der Boden aus Platin besteht - eine Bitte, die mit denen an der Uhr festgestellten Schäden übereinstimmt.

„Die Uhr selbst ist jedoch auch ohne ihre Geschichte wertvoll“, so Hines. Die Uhr ist eine von nur acht bekannten Exemplaren des Modells 96 Quantieme Lune. Sie verfügt über eine Mondphase und einen Kalender mit dreifachem Datum. „Sie ist so kompliziert, wie Armbanduhren zu dieser Zeit sein konnten“, sagt Hines. Das Auktionshaus Phillips schätzte den Wert der Uhr ursprünglich auf über 3 Millionen Dollar, obwohl frühere Versteigerungen von Objekten mit Provenienz die Schätzungen oft übertrafen.

