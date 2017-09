von Markus Schönherr (Kapstadt)

Paris, New York, Shanghai – an den exklusivsten Orten der Welt können sich Urlauber dank der Zimmervermittlungsplattform „Airbnb“ online einquartieren. Die Mieten sind vergleichsweise billig. Für Touristen in Südafrika bietet die Plattform jetzt auch den besonderen Nervenkitzel an: eine Übernachtung in den Townships.

Bewaffnete Banden, gegrillte Schafsköpfe und Wellblechschuppen – wer würde hier nicht wohnen wollen? Tatsächlich entdecken immer mehr Besucher aus Europa und den USA die friedliche und gastfreundliche Seite der Armensiedlungen rund um Kapstadt. Dazu zählt neben warmherzigen Gastgebern auch die Erkenntnis, dass im Mikrokosmos Township Menschen aus der Mittelschicht leben, die zur Schule und ins Büro gehen, Autos fahren und in Backsteinhäusern wohnen.

Grenzwertiges Freizeiterlebnis

Bei ihnen quartiert man sich gerne ein, meint Christine de Silva. Die südafrikanische Maklerin hilft Frauen in Townships dabei, ihre Wohnungen und Häuser für internationale Gäste fit zu machen. „Airbnb erlaubt es ihnen, ein größeres Publikum zu erreichen. Wir sehen viele Weltreisende durch die Türen dieser Townshipdamen treten“, erzählt sie dem Nachrichtenportal „Lead SA“. 20 bis 40 Euro kostet etwa das Zimmer pro Nacht in Khyaelitsha, dem zweitgrößten Township Südafrikas.

Mit 15 Frauen startete die Onlinevermittlung im ältesten Township des Landes, Langa. Heute vermieten auch Frauen in den Slums Imizamo Yethu und Khayelitsha ihre Häuser. Jedoch müssten sie nach wie vor gegen den schlechten Ruf der Armensiedlungen kämpfen, so de Silva: „Es ist schwierig, die Vorurteile der Leute über Townships zu überwinden. Dabei ist Sicherheit das oberste Gebot für die Frauen, wenn jemand bei ihnen wohnt.“

Auch fernab der Onlinebuchungen erlebte der Slum-Tourismus in den letzten Jahren einen Boom. Ursprünglich beschränkten sich die Touren auf die Armenviertel von London und New York. Später entdeckten auch Touristenführer auf der südlichen Hemisphäre das lukrative Geschäft für sich – ob in brasilianischen Favellas oder chinesischen Hutongs.

Im südlichen Afrika werden Township-Touren in Namibia, Südafrika und Simbabwe angeboten. Im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 erlebte die Besucherzahl einen rasanten Anstieg – seitdem besuchen jedes Jahr rund 300 000 Touristen die Townships bei Kapstadt. Kritiker bezeichnen diese Art des Tourismus als Voyeurismus, während Befürworter die Begegnung verschiedener Kulturen in den Fokus stellen.