Die Hop! Tour des Jeunes Pilotes (HTJP) bringt jungen Fliegern die Welt über den Wolken ein Stückchen näher. Mit dabei war in diesem Jahr der Luxemburger Louis Dengler.

Die Hop! Tour des Jeunes Pilotes (HTJP) bringt jungen Fliegern die Welt über den Wolken ein Stückchen näher. Mit dabei war in diesem Jahr der Luxemburger Louis Dengler.

"Ich habe mich schon in der Grundschule für das Fliegen interessiert" – wer Louis Dengler zuhört, stellt gleich fest, dass das Fliegen für den 19-Jährigen mehr als nur ein Hobby ist. Der aus Moutfort stammende Jungpilot, der bereits seit zwei Jahren über eine Fluglizenz verfügt, hat seit kurzem seinen Schulabschluss in der Tasche und wird im Herbst eine Pilotenschule in Deutschland besuchen, um später im Bereich der zivilen Luftfahrt zu arbeiten.



In diesem Sommer, vor dem sogenannten Ernst des Lebens, stand für den begeisterten Flieger noch ein besonderes Highlight an: die Teilnahme bei der 60 ...