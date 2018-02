von Martin Weber

Das überladene Schlauchboot schaukelt auf den Wellen und droht zu kentern – ein aus den Fernsehnachrichten allzu vertrautes Bild konfrontiert den Zuschauer auch im TV-Drama „Aufbruch ins Ungewisse“ (14. Februar um 20.15 Uhr in der ARD) mit dem Elend der Flüchtlingskrise. Und doch ist alles anders, denn die verzweifelten, in Schwimmwesten gekleideten Menschen sind keine Afrikaner, sondern Europäer, die vor der Küste Namibias um ihr Leben kämpfen.

Was wäre, wenn?

Der Fernsehfilm basiert auf einem interessanten Gedankenspiel: Was wäre, wenn Europäer vor unzumutbaren politischen Verhältnissen nach Afrika fliehen müssten? „Aufbruch ins Ungewisse“ gewinnt aus dem Perspektivwechsel einen Reiz, dem sich ungeachtet individueller Bewertungen der Flüchtlingskrise kein Zuschauer entziehen kann.

Das in einer nahen und erschreckenden Zukunft spielende TV-Drama soll der zuständigen ARD-Redaktion zufolge „die anonymen Schicksale von Menschen anderer Sprache und Hautfarbe erfahrbarer machen, indem man den Blickwinkel umkehrt“ – und das gelingt dem Film vielleicht nicht durchgängig, aber doch über weite Strecken. Im Mittelpunkt des von Regisseur Kai Wessel mit starken Bildern inszenierten TV-Dramas steht eine Familie, die Hals über Kopf aus Deutschland fliehen muss, denn dort regiert ein faschistisches Regime, das gegenüber Andersdenkenden keine Gnade walten lässt.

Um der drohenden Verhaftung zu entgehen, packen der Anwalt Jan Schneider (Fabian Busch), seine Frau Sarah (Maria Simon) und ihre beiden Kinder mitten in der Nacht hastig ihre Koffer. Auf ihrer Flucht nach Südafrika werden sie gemeinsam mit anderen erschöpften und zerlumpten Flüchtlingen von skrupellosen Schleppern in Schlauchbooten vor der Küste Namibias ausgesetzt.

Als das Boot kentert, geht der kleine Sohn der Schneiders verloren. Die Eltern erreichen mit ihrer halbwüchsigen Tochter das rettende Land. Wieder geraten sie in die Fänge von geldgierigen Schleppern, schaffen es aber unter lebensgefährlichen Umständen in ein südafrikanisches Camp, in dem sie alle Mechanismen des Flüchtlingsdaseins durchlaufen müssen und darauf warten, zum Asylverfahren zugelassen zu werden. Doch dann macht Sarah einen schlimmen Fehler, der die Familie vor eine folgenschwere Entscheidung stellt.

Ein besonderer Film

Produzentin Kirsten Hager hatte die Idee zum Film bereits 2014, gedreht wurde das TV-Drama im vergangenen Jahr in Kapstadt und Umgebung. Es sei ihr darum gegangen, eine emotionale Identifikation mit Flüchtlingen zu bewirken, erklärt die Fernsehmacherin: „Damit standen wir vor der Frage: Wie schaffen wir es, dass die Leute überhaupt zuschauen bei all den vielen Nachrichten zu diesem Thema? Und so entstand die provokante Idee, ein Boot mit Europäern auf die afrikanische Küste zusteuern zu lassen“, erläutert die Produzentin die Umkehrung der Perspektive, die „Aufbruch ins Ungewisse“ zu einem besonderen Film macht.