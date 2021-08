Hape Kerkeling bereist Luxemburg

Entertainer Hape Kerkeling kehrt im Herbst mit zwei Formaten auf den Bildschirm zurück. Das Fernsehcomeback führt ihn auch ins Großherzogtum.

(dpa/LW) - Wann kommt er denn? Oder war er sogar schon hier? Hape Kerkeling bereist das Großherzogtum - das ist eine der Nachrichten, die der Sender Vox am Dienstag verkündete.

Der bekannte deutsche Entertainer kehrt mit einem ganz besonderen Reiseformat auf den Bildschirm zurück: In „Hape und die 7 Zwergstaaten“ wird der 56-Jährige, der sich in den vergangenen Jahren im Fernsehen eher rar machte, aus Andorra, Liechtenstein, Malta, Monaco, San Marino, dem Vatikan und auch Luxemburg berichten. Das Ganze soll im Spätherbst dieses Jahres ausgestrahlt werden, wie Vox berichtet. Dann soll auch das Lese-Format „Ein Abend mit Hape Kerkeling“ laufen.



Kerkeling hat sich laut Vox als Reisereporter das Ziel gesetzt, die DNA der Mini-Länder zu erkunden. „Wie sind diese Staaten entstanden? Warum können sie bis heute existieren? Was ist ihr Geheimnis? Wie ticken Land und Leute? Hape beantwortet diese Fragen auf seine ganz eigene Art und Weise lustig, ehrlich und informativ – und macht die kleinen Länder ganz groß“, so die Sender-Mitteilung.

In „Ein Abend mit Hape Kerkeling“ liest Hape Kerkeling im Hansa-Theater in Hamburg aus seinem neuen Buch „Pfoten vom Tisch! Meine Katzen, andere Katzen und ich“ ein paar Auszüge vor – und stellt sich den Fragen von Journalistin und Moderatorin Dunja Hayali. Dann will der Komiker auch auf seine lange Karriere zurückblicken.

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Vox und zwei Sendungen, die wie die Faust aufs Auge zu mir passen“, sagte Hape Kerkeling zu den Formaten. „Reisen, meine Katzen und meine TV-Karriere haben mein Leben geprägt, verändert und sind immer ein großes Abenteuer. Jetzt startet mit der Reise durch die sieben Zwergstaaten das nächste große Abenteuer und ich werde im Rahmen von ‚Ein Abend mit Hape Kerkeling’ auf vergangene zurückblicken – bei Vox. Ich freue mich sehr, dass es jetzt losgeht.“

