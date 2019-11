Der Kommandant des ersten Kontingents der Luxemburger Freiwilligen im Koreakrieg, Colonel Joseph Wagener ist tot.

"Tun" Wagener ist tot

Der Kommandant des ersten Kontingents der Luxemburger Freiwilligen im Koreakrieg, Colonel Joseph Wagener ist tot.

(mth) - Der Kommandant des ersten Kontingents der Luxemburger Freiwilligen im Koreakrieg, Colonel honoraire Joseph, genannt "Tun", Wagener ist tot.

Joseph Wagener starb am Montag im Alter von 95 Jahren in einem Krankenhaus in der Hauptstadt, wie seine Hinterbliebenen am Mittwoch bekanntgaben.