Trier: Ärger wegen Wehrmacht-Spielzeug

Ein Social-Media-Beitrag sorgte für großen Wirbel: Ein Spielwarenladen in Trier verkaufte noch bis vergangene Woche Spielzeug mit fragwürdigen Symbolen.

Diesen Einkaufsbummel wird Vérénice Mendgen wohl nicht so schnell vergessen: Die Triererin entdeckte in der vergangenen Woche in einem inhabergeführten Spielwarenladen in der Trierer Innenstadt Packungen mit an Lego erinnernden Spielfiguren der besonderen Art. Diese lockten die Käufer nicht mit Themenwelten wie „Polizeirevier“ oder „Zoo“, sondern mit Szenen aus dem Zweiten Weltkrieg.

Blitzkrieg im Spielwarenregal

Besonders zwei Bausätze des Herstellers Dilon sorgten bei der Triererin für Verwunderung ...