Diese 24-Jährige ist die größte Frau der Welt

Text und Video: Reuters

Mit einer Körpergröße von 2 Metern und 15 Zentimetern ist Rumeysa Gelgi schon vor der Auszeichnung aufgefallen. Jetzt, da sie offiziell als die größte Frau der Welt anerkannt ist, möchte sie diesen Rekord nutzen, um für eine positive Sicht auf genetische Unterschiede zu werben.

Gelgi ist auf eine Gehhilfe oder einen Rollstuhl angewiesen. Doch für sie ist klar - anders zu sein, ist nicht so schlimm, wie man denkt. Es könne einem unerwarteten Erfolg bringen.

„Ich persönlich glaube, dass Unterschiede und andere Merkmale, die als Nachteil erscheinen, in Vorteile verwandelt werden können, wenn man es will und sich darum bemüht. Das ist genau das, was ich getan habe.“

