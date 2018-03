Der Schauspieler Siegfried Rauch ist bei einem Treppensturz in seinem Wohnort Untersöchering südlich von München tödlich verunglückt.

"Traumschiff"-Kapitän ist tot

(dpa) - Der Schauspieler Siegfried Rauch („Das Traumschiff“/85) ist bei einem Treppensturz tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich in seinem Wohnort Untersöchering südlich von München. Das bestätigte die Polizei in Penzberg am Montag. Zuvor hatten auch das ZDF sowie die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf Radio Oberland den Tod Rauchs gemeldet.

Rauch war in der Rolle des „Traumschiff“-Kapitäns Jakob Paulsen bekanntgeworden. Der schauspielerische Durchbruch gelang ihm bereits Anfang der 1970er Jahre - mit dem Klassiker „Le Mans“. Von 1999 bis 2013 war Rauch dann für 14 Jahre das Gesicht des „Traumschiffs“. Bis ins hohe Alter stand er noch als Dr. Roman Melchinger in „Der Bergdoktor“ vor der Kamera.

