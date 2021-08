Die langjährige Chefhostess aus der beliebten ZDF-Serie "Traumschiff" verstarb im Alter von 81 Jahren.

"Traumschiff"-Chefhostess

Heide Keller ist tot

(Sch) - Ihr Name ist eng mit der ZDF-Serie „Traumschiff“ verbunden, in der sie lange Jahre die Chefstewardess Beatrice verkörperte: Heide Keller. Nun ist die Schauspielerin im Alter von 81 Jahren verstorben, wie das ZDF am Montag mitteilte. Demnach ist Keller bereits am 27. August gestorben.

„Heide Keller hat Fernsehgeschichte geschrieben“, würdigte die stellvertretende ZDF-Programmdirektorin Heike Hempel. „In der Rolle der Chefhostess Beatrice war sie 38 Jahre lang der gute Geist an Bord des Traumschiffs – ein Rekord. So lange verkörperte noch keine Schauspielerin eine vergleichbare Serienrolle. Dabei schrieb sie selbst auch am Drehbuch mit, entwickelte ihre Figur weiter und machte sie zu einer deutschen Kultfigur. Sie wird uns sehr fehlen.“



Heide Keller wurde am 15. Oktober 1939 in Düsseldorf geboren und war zunächst hauptsächlich am Theater tätig. Ab 1981 heuerte sie dann beim „Traumschiff“ an, wo sie die Rolle der guten Seele an Bord, Chefhostess Beatrice übernahm. 2017 verließ sie die Serie, die letzte Folge mit ihr in ihrer Rolle wurde 2018 ausgestrahlt. Keller war unter anderem auch in den Serien „Kreuzfahrt ins Glück“ und „Derrick“ zu sehen.

