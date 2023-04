Die Spielzeuglegende erwacht zum Leben: Die Vorfreude auf den im Sommer in den Kinos startenden „Barbie“-Blockbuster scheint riesengroß.

Trailer für „Barbie“-Film begeistert im Netz

(dpa/LW) - Grelle Farben und jede Menge Film- und Fernsehstars: Auf rosa Stöckelschuhen stolziert Hollywoodstar Margot Robbie (32) in der Rolle der weltberühmten Puppe durch den neuen Trailer des Spielfilms „Barbie“. Der jüngst vom Studio Warner Bros. veröffentlichte Ausblick auf eines der Kinohighlights des Jahres wurde gleich im Netz von vielen Fans gefeiert. Die dazugehörigen Teaser-Fotos wurden zudem von mehreren Onlinemagazinen massenhaft geteilt.

An Barbies Seite tritt Ryan Gosling (42) mit platinblonden Haaren und knallgelben Rollschuhen als „Ken“ in Aktion. Weitere Rollen in der Plastik-Welt der Puppen übernehmen unter anderem Stars wie Will Ferrell, Michael Cera, America Ferrera, Kate McKinnon und Popstar Dua Lipa.



Barbie wird 60 Am 9. März 1959 wurde in den USA die erste Barbie-Puppe auf einer Spielzeugmesse vorgestellt. Sie hat Millionen - vor allem weibliche - Fans in aller Welt. Doch auch Kritiker gibt es zuhauf.

Der rund drei Monate vor dem geplanten Kinostart (Mitte Juli) lancierte Clip gibt einen ersten Hinweis auf die Story: Barbie und Ken müssen womöglich ihr perfektes, rosafarbenes Spielzeugland verlassen und in die „echte Welt“ aufbrechen.

Spielzeughersteller Mattel und Warner Bros. hatten das Projekt mit der Australierin Margot Robbie bereits 2019 angekündigt. Es ist der erste Live-Action-Film, der die Puppe in den Mittelpunkt stellt, die bislang nur in Animationsfilmen zum Leben erweckt wurde. Regie führt Greta Gerwig (39), die zusammen mit ihrem Ehemann Noah Baumbach auch das Drehbuch schrieb.