Der Schauspieler sieht sich als bodenständig mit einer guten Portion Freigeist.

Christian Kohlund

"Trage nur im Notfall Anzug"

Der Schauspieler sieht sich als bodenständig mit einer guten Portion Freigeist.

dpa) - Die schicken Maßanzüge des unkonventionellen Anwalts Thomas Borchert in der ARD-Serie „Der Zürich-Krimi“ sind dem Schweizer Schauspieler Christian Kohlund, der Borchert spielt, eher fremd. „Ich trage privat nur im äußersten Notfall einen Anzug“, sagte Kohlund (71) der Deutschen Presse-Agentur.

Christian Kohlund: Kanzlei statt Karibik Der Schweizer Schauspieler spricht im Interview über seine Rolle als Anwalt in der ARD-Filmreihe „Der Zürich-Krimi“und über einen guten Rat von Friedrich Dürrenmatt, den er persönlich kannte.

„Ich bin in meiner Kleidung eher bodenständig.“ Der Anwalt aber sei eben nicht uneitel, deshalb gehörten die edlen Anzüge dazu. Eine andere Idee von Kostümbildnerin Mirjam Muschel passt dagegen auch privat zu Kohlund: Sie hat Borchert eine ungewöhnliche blaue Sonnenbrille verpasst, die er oft trägt. Das soll seinen Freigeist aufblitzen lassen. Nicht, dass Kohlund privat so eine Brille trägt. „Aber der Freigeist ist auch in mir drin“, sagte Kohlund.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.