Julie et David, un couple de Bettembourg, partent sur les routes à moto pour un an et demi. Le fil rouge de leur voyage: l'histoire de la viticulture à travers les vins cultivés en biodynamie.

Tour du monde à moto sur les routes du vin

Anne Fourney Peu après leur rencontre, David et Julie ont eu envie de faire aboutir un projet. Tous deux bons vivants, enthousiastes, sensibilisés à la maladie, soucieux de l'environnement, amateurs de voyages et d'aventures: c'est ainsi que l'idée a germé, sur un terreau d'enthousiasme et une volonté de faire avancer les choses.

