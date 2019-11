Dicke Auspuffe und glänzender Chrom: Rund 600 Autos und Motorräder mit ordentlich viel PS sind bei der International Motor Show auf der Luxexpo zu sehen.

Panorama 16

Topmodelle auf zwei und vier Rädern

Lucien WOLFF Dicke Auspuffe und glänzender Chrom: Rund 600 Autos und Motorräder mit ordentlich viel PS sind bei der International Motor Show auf der Luxexpo zu sehen.

(LuWo) - Noch bis heute Abend dreht sich in den Luxexpo Hallen auf Kirchberg alles um Topmodelle von Autos und Motorrädern. In Zahlen ausgedrückt umfasst die International Motor Show 600 Freizeit-, Ausnahme-, Sport-, Renn-, und Sammlerautomobile und Motorräder welche von mehr als 160 Anbietern auf einer Fläche von 25 000 Qudratmetern ausgestellt sind.



16 Schnelle Autos und außergewöhnliche Motorräder gab es auf der International Motor Show zu sehen. Foto: Lucien Wolff

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Schnelle Autos und außergewöhnliche Motorräder gab es auf der International Motor Show zu sehen. Foto: Lucien Wolff Schnelle Autos und außergewöhnliche Motorräder gab es auf der International Motor Show zu sehen. Foto: Lucien Wolff Schnelle Autos und außergewöhnliche Motorräder gab es auf der International Motor Show zu sehen. Foto: Lucien Wolff Schnelle Autos und außergewöhnliche Motorräder gab es auf der International Motor Show zu sehen. Foto: Lucien Wolff Schnelle Autos und außergewöhnliche Motorräder gab es auf der International Motor Show zu sehen. Foto: Lucien Wolff Schnelle Autos und außergewöhnliche Motorräder gab es auf der International Motor Show zu sehen. Foto: Lucien Wolff Schnelle Autos und außergewöhnliche Motorräder gab es auf der International Motor Show zu sehen. Foto: Lucien Wolff Schnelle Autos und außergewöhnliche Motorräder gab es auf der International Motor Show zu sehen. Foto: Lucien Wolff Schnelle Autos und außergewöhnliche Motorräder gab es auf der International Motor Show zu sehen. Foto: Lucien Wolff Schnelle Autos und außergewöhnliche Motorräder gab es auf der International Motor Show zu sehen. Foto: Lucien Wolff Schnelle Autos und außergewöhnliche Motorräder gab es auf der International Motor Show zu sehen. Foto: Lucien Wolff Schnelle Autos und außergewöhnliche Motorräder gab es auf der International Motor Show zu sehen. Foto: Lucien Wolff Schnelle Autos und außergewöhnliche Motorräder gab es auf der International Motor Show zu sehen. Foto: Lucien Wolff Schnelle Autos und außergewöhnliche Motorräder gab es auf der International Motor Show zu sehen. Foto: Lucien Wolff Schnelle Autos und außergewöhnliche Motorräder gab es auf der International Motor Show zu sehen. Foto: Lucien Wolff Schnelle Autos und außergewöhnliche Motorräder gab es auf der International Motor Show zu sehen. Foto: Lucien Wolff

Wie in der Vergangenheit bemühen sich auch dieses Jahr an die 50 Clubs, Teams oder Rennställe sowie die Vertreter der größten Automobil- und Motorradmarken, Kunden aus Luxemburg und der Großregion anzulocken. Was da an Augenschmaus auf zwei und vier Rädern geboten wird, lässt die Herzen aller Anhänger sowohl des Auto- und Motorradsports als auch eines außerordentlichen Fahrgefühls höher schlagen.

Autosalon Genf: Von denkbar bis abgehoben Das Auto bleibt ein Publikumsmagnet. Dafür sorgen auf dem derzeit in Genf stattfindenden 89. Autosalon aber nicht allein die namhaften Aussteller mit ihren neuesten Modellen. Am Lac Léman tummeln sich auch viele Exoten.

Besonders in der Tuning-Abteillung worunter man individuelle Veränderungen zwecks Verbesserung von Leistung und Fahreigenschaften versteht, waren der Aussteller-Fantasie keine Grenzen gesetzt. Junge Besucher kamen mit ferngesteuerten Sportwagen auf ihre Rechung während sich meistens Herren auf dieselbe Art und Weise als Truckfahrer versuchten. Oldtimer wenn auch nur in begrenzter Anzahl zogen ebenfalls die Blicke der Besucher auf sich. Zu vorher angekündigten Tageszeiten drängte sich Jung und Alt im Binnenhof um tollkühne Rennfahrer bei ihren kontrollierten Schleudermanövern zu beobachten.