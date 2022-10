Der Schauspieler hat die frohe Botschaft auf den sozialen Medien mit der Öffentlichkeit geteilt: Der 33-Jährige und seine Frau erwarten erneut ein Baby.

Nachwuchs im Hause Schlesser-Morbach

Tommy Schlesser wird zum zweiten Mal Vater

(mij/lm) Schauspieler Tommy Schlesser (33) wird wieder Vater. Sein Familienglück teilte der werdende Papa nun voller Vorfreude am Freitagabend in den sozialen Medien. Für ihn und seine Frau Jill Morbach (31) ist es bereits das zweite Kind. Am 1. Oktober 2018 konnte das Paar bereits Tochter Marie begrüßen.

Auf Instagram teilte die kleine dreiköpfige Familie nun eine bezaubernde Aufnahme: Diese zeigt Tochter Marie, die ihre Hände auf den Bauch von Mama Jill Morbach legt. Um es noch deutlicher zu machen, fügte Tommy Schlesser einen Satz hinzu, der keine Zweifel aufkommen lässt: „Big sister to be“: Marie, die mehrere Jahre die kleine Tochter, der Wonneproppen der Familie war, wird nun bald die Rolle der großen Schwester übernehmen.

Wann genau Tommy Schlesser, Jill Morbach und Tochter Marie den neuen Erdenbürger in Empfang nehmen dürfen, ist noch nicht bekannt. Auch das Geschlecht des Familienmitglieds Nummer vier hielt der Schauspieler, der demnächst in einer Folge der beliebten Serie „Die Bergretter“ zu sehen sein wird, in seinem Posting noch geheim.

Zur Person: Tommy Schlesser ist seit rund zehn Jahren als Schauspieler im In- und Ausland erfolgreich. Zu seinen größten Erfolgen zählten bisher die Gastrolle in der bekannten deutschen Serie „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ und die Auftritte in Filmen der Rosamunde-Pilcher- und Inga-Lindström-Reihe. Außerdem durfte Schlesser, der mit seiner Familie im Osten des Landes lebt, bereits mit dem ZDF-„Traumschiff“ in See stechen - und in der zweiten Staffel der Erfolgsserie „Capitani“ in die Rolle einer Rotlicht-Größe schlüpfen.





