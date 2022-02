Der Luxemburger Schauspieler wird in der 14. Staffel von „Die Bergretter" vor der Kamera stehen.

Schauspieler

Tommy Schlesser übernimmt Rolle in „Die Bergretter"

Der Luxemburger Schauspieler wird in der 14. Staffel von „Die Bergretter" vor der Kamera stehen.

(jwi) - Der luxemburgische Schauspieler Tommy Schlesser wird in der 14. Staffel von „Die Bergretter“ zu sehen sein. Am Samstag postete Schlesser einen Beitrag dazu bei Facebook. Welche Rolle der 32-Jährige in der Serie übernehmen wird, ist noch nicht bekannt.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von facebook angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

„Die Bergretter“ ist eine Serie des ZDF, die in Co-Produktion mit dem ORF entstanden ist. Die Sendung wird vom ZDF als indirekte Fortsetzung der Fernsehserie „Die Rettungsflieger“ betrachtet. Die ersten Folgen wurden ab dem 26. November 2009 ausgestrahlt.

Schlesser war unter anderem im Dezember 2015 für mehrere Folgen in einer Gastrolle in der RTL-Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten als aus Neuseeland kommender Austauschstudent Eike Habicht zu sehen.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.