Tommy Schlesser über Cannes, Bärte und Urlaubspläne

"Phantom Thread" mit Daniel Day-Lewis Vicky Krieps mit Lob überschüttet

Viele Künstler wurden bereits als "Hollywood's next big thing" gehandelt. Jetzt gehört aber auch eine Luxemburger Schauspielerin dazu: Mit Vicky Krieps habe Daniel Day-Lewis in seinem neuen Meisterwerk "Phantom Thread" seine Meisterin gefunden, so Kritiker.