Nach „Traumschiff“ und „Lindström“

Tommy Schlesser ergattert erneut eine „Rosamunde Pilcher“-Rolle

Wie der Luxemburger in einem Interview berichtete, wird es im neuen Film der TV-Reihe mehr Drama als bei seinem letzten Einsatz geben.

(Sch) – Zuletzt war er unter anderem im „Traumschiff“ zu sehen, konnte aber auch eine Rolle in „Die Bergretter“ ergattern. Nun kehrt Schauspieler Tommy Schlesser in einer weiteren berühmten Filmreihe auf den Bildschirm zurück: Der Luxemburger spielt in einer der nächsten „Rosamunde Pilcher“-Verfilmungen mit.

Wie Schlesser im Interview gegenüber RTL verriet, spielt er eine der Hauptrollen. Dabei sei der Film dieses Mal leicht anders als die vorherigen. „Sie sind immer sehr romantisch und leicht schnulzig, dieser hier ist aber etwas anders. Natürlich gibt es immer noch die schönen Landschaften, es wird wieder in Cornwall gedreht. Dieses Mal wird es aber etwas dramatischer.“

Die Dreharbeiten sollen bis Mitte August abgeschlossen sein. Für den Schauspieler ist es bereits der zweite Auftritt in einem „Rosamunde Pilcher“-Film: „Die Braut meines Bruders“ - Regie führte ein weiterer Luxemburger, Marco Serafini - wurde im Februar 2019 ausgestrahlt. Darin spielte der 32-jährige Schlesser den Partner eines homosexuellen Fußballers.

