Tommy Schlesser: Erst das Drama, dann der Zitronenkuchen

Michael JUCHMES

Tommy Schlesser ans Telefon zu bekommen, ist eine wahre Kunst. Der Luxemburger Schauspieler ist gerade mit den Dreharbeiten für den Film „Une histoire provisoire“, produziert von Amour Fou Luxembourg, im Großherzogtum beschäftigt und findet in den kurzen Drehpausen nur wenig Zeit zum Plaudern.

Was er aber verraten kann: Das nächste Projekt lässt nicht lange auf sich warten. Er hat eine Rolle in der spanisch-luxemburgischen Produktion „Lemon and Poppy Seed Cake“ ergattert. „Ich freue mich sehr darauf“, sagt Schlesser, der vor wenigen Wochen seinen 31. Geburtstag feierte. Und er hat auch allen Grund dazu: Der Film, der auf dem Roman „Pan de limón“ (deutscher Titel: „Insel der Zitronenblüten“) von Cristina Campos basiert, soll in aller Welt in den Kinos laufen.

Produziert wird der Film unter anderem von Deal Productions aus Luxemburg. Als Regisseur konnte der Spanier Benito Zambrano verpflichtet werden.

Spanischkenntnisse sind gefragt

Die Dreharbeiten sollen, wenn alles planmäßig verläuft, bereits im Oktober auf Mallorca starten und bis Weihnachten dauern. „Ich fliege schon kommende Woche nach Madrid, um die ersten Drehbücher zusammen mit der ganzen Equipe zu lesen“, erzählt Tommy Schlesser. „Die ersten Proben starten dann in zwei Wochen.“

Der Schauspieler, der in den vergangenen Monaten mit seinen TV-Auftritten für Aufsehen sorgte, darunter einer Rolle im ZDF-Klassiker „Das Traumschiff“, wird in „Lemon and Poppy Seed Cake“ in die Rolle eines deutschen Arztes schlüpfen, der für Médecins Sans Frontières in Äthiopien tätig ist. Spanischkenntnisse sind trotzdem gefragt - schließlich ist es eine spanische Koproduktion. „Ich arbeite deshalb gerade mit einem Sprachtrainer zusammen.“

Tommy Schlesser, der vor zwei Jahren Vater wurde und jetzt, nach einer längeren Corona-bedingten Pause, endlich wieder seiner Profession nachgehen darf, blickt voller Vorfreude auf das sich ihm nun bietende Projekt. „Es ist eine der größten Rollen bisher.“ Vielleicht sogar ein Türöffner für weitere internationale Produktionen.

