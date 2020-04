Das ZDF-„Traumschiff“ sticht an Ostersonntag wieder in See. Mit dabei ist dieses Mal auch Schauspieler Tommy Schlesser.

Tommy Schlesser auf großer Fahrt

Michael JUCHMES Das ZDF-„Traumschiff“ sticht an Ostersonntag wieder in See. Mit dabei ist dieses Mal auch Schauspieler Tommy Schlesser.

Leinen los - so heißt es an Ostersonntag für das ZDF-„Traumschiff“. Mit von der Partie sind wie immer viele prominente Gäste: Neben den Passagieren Jutta Speidel (als Rosi Hager) und Wolfgang Fierek (als Rolf Maraun) ist natürlich auch die Stammbesatzung an Bord, darunter Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger und Barbara Wussow als Hoteldirektorin Hanna Liebhold.

Ebenfalls zum arbeitenden Volk auf dem Kreuzfahrtschiff zählt in der Folge, die den Titel „Marokko“ trägt, Tommy Schlesser: Der Luxemburger Schauspieler übernimmt die Rolle des Fitnesstrainers Lennart Albers. Dieser verliebt sich in die Berliner Studentin Lilani (Michaela Saba), die – was er nicht weiß – eine Prinzessin ist, die demnächst an der Seite ihres Vaters, eines afrikanischen Stammesfürsten, wirken soll.

3 In letzter Sekunde greift Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, M.) ein, sodass der Streit zwischen den Fitnesstrainer Lennart (Tommy Schlesser, r.) und dem Fotografen Ken (Jaime Ferkic, l.) nicht eskaliert. Foto: ZDF und Dirk Bartling

um weitere Bilder zu sehen. In letzter Sekunde greift Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, M.) ein, sodass der Streit zwischen den Fitnesstrainer Lennart (Tommy Schlesser, r.) und dem Fotografen Ken (Jaime Ferkic, l.) nicht eskaliert. Foto: ZDF und Dirk Bartling Von links: Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Clara Philipp (Anja Antonowicz) Dr. Sander (Nick Wilder), Hanna Liebhold (Barbara Wussow), Max Parger (Florian Silbereisen), Rolf Maraun (Wolfgang Fierek), Prinzessin Lilani (Michaela Saba) und Lennart Albers (Tommy Schlesser). Foto: ZDF und Dirk Bartling Rosi Hager (Jutta Speidel, 2.v.r.) verfolgt ihren ehemaligen Gesangspartner Rolf (Wolfgang Fierek, r.) bis in die Wüste. Gemeinsam mit Rolf auf einem Kamel scheint für Rosi der ideale Platz, ihn zu einem einmaligen Auftritt in der Siebzigerjahre-Schlagershow zu überreden. Foto: ZDF und Dirk Bartling

Bordfotograf Ken Becker (Jaime Ferkic) bekommt Wind von dieser Liebesgeschichte und wittert eine heiße Story, was schließlich zu einer Auseinandersetzung mit dem sportlichen Lennart führt, bei der auch die Fäuste fliegen. Die Szene wurde im Maschinenraum gedreht, wie Tommy Schlesser verrät, zuvor haben die beiden Kontrahenten mit einem Stuntman geprobt.

„Wir prügeln uns und Kapitän Max Parger muss uns trennen“, so der Schauspieler, der kürzlich auch Premiere in einem Film der Inga-Lindström-Reihe feierte. Laut Schlesser ist die Szene nachträglich gekürzt worden. „Ich glaube das war ein wenig zu brutal für das ,Traumschiff‘.“

Für Tommy Schlesser, der nun – bedingt durch das Corona-Virus – viel Zeit mit seiner Frau Jill und der gemeinsamen kleinen Tochter verbringen kann, war der Dreh auf dem Traumschiff, der „Amadea“, ein Glücksfall. „Ich wollte immer mal dabei sein“, so der 30-Jährige, der seinen Eltern, die ihn für zwei Wochen auf dem Schiff begleiteten, sogar zu einem Auftritt vor der Kamera verhelfen konnte. „Es ist wirklich ein Traumjob.“







