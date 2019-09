Tom Wlaschiha: Von Braavos nach Kirchberg

Mit dem Auftritt des deutschen Schauspielers Tom Wlaschiha wehte am Wochenende ein Hauch von Hollywood auf der „Luxembourg Gaming Xperience“.

„Gefühlt mehr als 20.000 Unterschriften“ habe er in den letzten Jahren im Rahmen von Messen und Konferenzen auf Bilder mit seinem Konterfei gesetzt. Am Wochenende kamen auf der „Luxembourg Gaming Xperience“ (LGX) noch etliche hinzu: Tom Wlaschiha dürfte vor allem den Fans der Kultserie „Game of Thrones“ (GoT) ein Begriff sein. Im Fantasy-Epos von George R. R. Martin tritt der deutsche Schauspieler als Jaqen H'ghar in einer tragenden Rolle zum Vorschein.



Entsprechend groß war der Andrang am Stand der BIL, die den „gesichtslosen Mann von Braavos“ für einen Auftritt auf der LGX in der Luxexpo The Box gewinnen konnte ...