Tokio, Hauptstadt der Singles

In Tokio leben so viele Menschen allein wie sonst nirgendwo auf der Welt. Angeblich sind sie damit überwiegend glücklich. Denn Gefühle kann man notfalls simulieren. Im Jahr 2035 wird Schätzungen zufolge die Hälfte aller Japaner alleine leben.

In Tokio leben so viele Menschen allein wie sonst nirgendwo auf der Welt. Angeblich sind sie damit überwiegend glücklich. Denn Gefühle kann man notfalls simulieren. Im Jahr 2035 wird Schätzungen zufolge die Hälfte aller Japaner alleine leben.

von Felix Lill

"Seh ich gut aus?" Yusuke Oshimas Frage muss rhetorisch sein. Das Aussehen ist sein Kapital, jeden Abend macht es sich bezahlt. Er trägt einen samtigen schwarzen Anzug mit tiefem Ausschnitt, passend zu seinen schwarz lackierten Fingernägeln. Seine Haare sind gepflegt zottelig gegelt, sein androgynes Gesicht rasiert und leicht geschminkt. "Dieser Look kommt bei den Kundinnen am besten an", sagt Oshima. Dann ließen sie mehr Geld im Laden.

Yusuke Oshima ist einer der erfolgreichsten "Hosts" von Tokio ...