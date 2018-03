Tragisches Unglück während einer Aufführung des Cirque du Soleil im US-Bundesstaat Florida: Ein Artist erlag in der Stadt Tampa nach einem Sturz seinen tödlichen Verletzungen.

Tödlicher Sturz

Tragisches Unglück während einer Aufführung des Cirque du Soleil im US-Bundesstaat Florida: Ein Artist erlag in der Stadt Tampa nach einem Sturz seinen tödlichen Verletzungen.

(AFP/mij) - Ein Akrobat des Cirque du Soleil ist am Samstag (Ortszeit) in Tampa im US-Staat Florida nach einem Sturz verstorben. Dies teilte das in Montreal ansässige Showunternehmen mit.



Der Künstler Yann Arnaud war während der Show "Volta" abgestürzt. Er erlag wenige Stunden später seinen Verletzungen. "Die große Cirque-du-Soleil-Familie ist unter Schock und am Boden zerstört", erklärte Daniel Lamarre, Vorsitzender des Unternehmens. "Wir tragen derzeit noch alle relevanten Informationen zu diesem tragischen Ereignis zusammen." Man sei bereit, mit den Behörden zur Aufklärung des Unfalls beizutragen.



"Yann war seit 15 Jahren mit dabei und jeder, der die Chance hatte ihn kennenzulernen, mochte ihn", so Lamarre. Man werde in den kommenden Tagen und Wochen seine Familie unterstützen und sich auch um das Team der Show "Volta" kümmern, die dieses Ereignis zu verarbeiten hätte.



Beim Cirque du Soleil ist es bereits mehrfach zu tödlichen Unfällen gekommen: In Las Vegas verunglückte 2013 die französische Akrobatin Sarah Guillot-Guvard während der Show "Kà". Die zweifache Mutter war zu diesem Zeitpunkt 31 Jahre alt. Im Jahr 2009 verstarb ein Ensemblemitglied aus der Ukraine nach einem Zwischenfall während einer Probe.