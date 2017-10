(LW) - Tessy Antony (31), die Exfrau von Prinz Louis von Luxemburg (31), ist laut der Zeitschrift "Gala" die Diskussionen um ihren aktuellen Prinzessinnentitel leid. Wie die "Gala" berichtet, postete Tessy bereits Ende September in leicht angefressenem Ton auf ihrem (mittlerweile auf "Privat" eingestellten) Instagram-Konto:

"Ich will mal etwas klar stellen: Ich habe meinen Titel noch. Das bleibt auch noch eine Weile so. Und wenn es sich ändert, werdet ihr angemessen informiert. Also bitte, all ihre Klatschbasen da draußen: Nur weil wir nicht jedes private Detail mit euch teilen, heißt das nicht, dass ihr einfach etwas erfinden könnt."

Tessy Antony hatte Prinz Louis 2006 geheiratet und 2009 den Titel "Prinzessin von Luxemburg, Prinzessin von Nassau und Prinzessin von Bourbon-Parma" mit der Anrede "Ihre Königliche Hoheit (HRH)" durch großherzogliches Dekret erhalten.

Mitte Januar 2017 verkündete der Hof die Trennung, bereits Mitte Februar reichte das Paar die Scheidung in London ein.