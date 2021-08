Autorin Meghan Fitzman erntet aus der LGBTQ+-Gemeinschaft viel Lob.

Tim Drake

Batman-Mitstreiter Robin outet sich

Autorin Meghan Fitzman erntet aus der LGBTQ+-Gemeinschaft viel Lob.

(TJ) - Tim Drake, besser bekannt als Batman-Mitheld Robin outet sich im neuesten Comic „Urban Legends“ als bisexuell. Diese Nachricht lässt Fans auf der ganzen Welt Kopf stehen. Das Heft erschien am Montag. Seither ist die Batman-Welt neu aufgestellt.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Im Gespräch mit seinem Kumpel Bernard Dowd meint er: „Leute fragen mich dauernd, was ich will. Aber ich konnte es nie begreifen. Was auch immer es war, es fühlte sich immer unerreichbar an. Bis jetzt. Bis gerade eben“. Ein paar Seiten später willigt er auf ein Date mit Dowd ein.

Batman feiert 80. Geburtstag Batman-Fans haben am Samstag weltweit den 80. Geburtstag ihres Comic-Helden gefeiert. Zu später Stunde leuchtete das Fledermaus-Symbol rund um die Welt.

Damit wird gewiss, worüber schon in den 1950er Jahren spekuliert wurde. Schon damals hatte ein Psychiater vor Gericht gemeint, die Batman- und Robin-Comics seien ein „Wunschtraum zweier Homosexueller, die zusammen leben“.

Autorin Meghan Fitzman erntet für das sensibel geschriebene Coming-Out viel Lob aus der LGBTQ+-Gemeinschaft

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.