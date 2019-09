Tierschutz hat viele Facetten

500 Teilnehmer aus 40 Nationen tauschten sich bei der neunten Tierrechtskonferenz in der Escher Kulturfabrik aus.

Bereits zum neunten Male waren in der internationalen Tierschutzszene am Wochenende sämtliche Augen auf Esch/Alzette gerichtet: Mehr als 500 Teilnehmer aus 40 Nationen hatten sich in der Kulturfabrik eingefunden, um sich im Rahmen der internationalen Tierrechtskonferenz auszutauschen und weiterzubilden ...