Tiere als Spiegel der Seele

Tierflüsterer zu Gast in Luxemburg Wie verstehe ich mein Haustier?

Hunde, die ungewöhnliche Verhaltensweisen an den Tag legen, sind nicht gestört. Ganz im Gegenteil. Sie haben eine Botschaft für uns – sie sind der Spiegel unserer Seele. Tierflüsterer Laurent Amann ist derzeit mit seinem Hund Rio zu Besuch in Luxemburg und erklärt, was und wie man von seinem Hund lernen kann.