Interview: Cornelia Wystrichowski

Heidi Klum lässt wieder die Puppen tanzen: In der neuen Staffel der Castingshow „Germany’s next Topmodel“ (GNTM) konkurrieren ab heute Abend auf ProSieben zahlreiche jugendliche Schönheiten um den Sieg – wobei sich dieses Mal offenbar keine Kandidatin aus Luxemburg für die Top 50 qualifizieren konnte. In der Jury von Modelmama Heidi Klum sitzt neben dem Designer Michael Michalsky auch wieder der Werbefachmann Thomas Hayo.

Herr Hayo, Sie sind in der neuen Staffel der Castingshow „Germany’s next Topmodel“ zum achten Mal in der Jury dabei ...