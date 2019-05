Heidi Klum und Thomas Gottschalk werden beim Finale von "Germany´s next Topmodel" gemeinsam auf der Bühne stehen. Der Moderator könnte dabei für neuen Schuung sorgen.

Thomas Gottschalk mischt „Topmodel“-Finale auf

(dpa) - TV-Urgestein Thomas Gottschalk wird beim diesjährigen Finale von „Germany's next Topmodel“ auf der Showbühne stehen. „Er hat Heidi Klum schon als Gastjuror in Folge neun unterstützt“, erklärte eine ProSieben-Sprecherin am Samstag. Die „Bild“-Zeitung hatte zuvor berichtet. Welche Rolle der 69-jährige Ex-„Wetten, dass..?“-Moderator bei der Show am Donnerstag in Düsseldorf spielen soll, wurde noch nicht verraten. „Lassen Sie sich überraschen.“

Ebenfalls auf der Gästeliste bei Heidi Klum stehen US-Topmodel Tyra Banks, US-Schauspieler Channing Tatum, die Popband Jonas Brothers, die britische Singer-Songwriterin Ellie Goulding und die deutsche Band Tokio Hotel. Im „GNTM“-Finale stehen die Kandidatinnen Simone (21) aus Stade bei Hamburg, Sayana (20) aus Grevenbroich bei Düsseldorf und Cäcilia (19) aus Freiburg im Breisgau.



Erstmals kurz vor dem Finale abgesprungen war Kandidatin Vanessa (22). Mit ihrer Absage vor dem live ausgestrahlten Finale überraschte sie nicht nur GMNT-Zuschauer, sondern auch den Sender, der bereits ein Vorab-Special mit den ursprünglich vier Finalistinnen gedreht hatte. Die Gründe für ihren Ausstieg ließ Vanessa in ihrer Videobotschaft noch offen: „Ich muss leider mitteilen, dass ich aus persönlichen Gründen nicht bei der Finalshow antreten werde." Es sei noch zu früh, um über die Gründe zu sprechen, "aber keine Sorge, mir geht es wunderbar, mit mir ist alles in Ordnung“, erklärte sie.

Eien Kandidatin aus Luxemburg hat es in der aktuellen Staffel nicht gegeben. Ausgestrahlt wird das Finale auf dem gewohnten Sendeplatz bei ProSieben am Donnerstag, den 23. Mai, um 20.15 Uhr.