(mij) - Aus der Traum: Christina Rodrigues aus Cents konnte sich nicht bei "The Voice of Germany" für die nächste Runde qualifizieren. Die 21-Jährige unterlag am Sonntagabend auf Sat.1 im musikalischen Battle gegen den drei Jahre jüngeren Sebastiàn Millepied aus Garching bei München.



Sebastiàn und Christina durften sich an einem echten Klassiker versuchen: "Oh Happy Day" von Edwin Hawkins, einer der bekanntesten Gospel-Songs der Welt.



Eingeschüchtert in den Proben



"Ich bin nicht so selbstbewusst, wenn es um meine Stimme geht", sagte Christina im Einspieler vor dem Auftritt. Sie war von ihrem Teampartner schnell eingeschüchtert, denn er kannte den Song bereits vor dem Battle in- und auswendig. Teamchefin Yvonne Catterfeld musste daher in den Proben ein wenig für Auflockerung sorgen.



"Am Anfang hatte ich Angst vor Sebastiàn", gab Christina offen zu. Doch das änderte sich nach intensiver Vorbereitung. Das merkte zumindest Teamchefin Yvonne, denn sie stellte fest: "Sie kann für Sebastiàn auch zur Gefahr werden." Und Christina machte klar, worum es ihr geht: "Ich möchte unbedingt weiterkommen."

Auf der Bühne lieferten beide Kandidaten vor großem Publikum ein musikalisches Feuerwerk ab. "Unglaublich", sagte Samu Haber, einer der Juroren. "Ihr seid beide supertoll." Yvonne lobte Christina für ihr Aufblühen seit dem ersten Auftritt - trotzdem entschied sie sich für Sebastiàn, denn in ihm sieht die deutsche Sängerin und Schauspielerin mehr Potential.



Moderatorin Lena Gercke (Mitte) stand den beiden Kandidaten bei der Entscheidung auf der Bühne bei.

Foto: SAT.1/ProSieben/Richard Hübner

Bereits am vergangenen Donnerstag konnte sich Christine Heitz aus Mertzig in ihrem Gesangsbattle für die "Sing-offs" in der nächsten Runde qualifizieren.



Voraussichtlich in Battle Nummer 4 wird Jimmy Risch, der dritte Teilnehmer aus Luxemburg, antreten. Die Show wird am Donnerstag, den 30. November, auf ProSieben übertragen. Los geht es um 20.15 Uhr.