(NW) - In der vierten und letzten Battle-Show am Donnerstag, 30. November, auf ProSieben hieß es noch mal Daumendrücken für Luxemburg: Drei Kandidaten aus dem Großherzogtum hatten es durch die Shows der Vorrunde geschafft: Christina Rodrigues aus Cents, Christine Heitz aus Mertzig und Jimmy Risch aus Steinsel.

Christine Heitz, die sich für das Team Fanta entschieden hatte, gelang mit ihrer Performance von „Grande Faith“ von Stevie Wonder und Ariana Grande durch einen „steal deal“ das Vorrücken in die nächste Runde. Sie gehört nun dem Team Yvonne Catterfeld an. Christina Rodrigues hatte am vergangenen Sonntag, 26. November, leider weniger Glück. Trotz Lob für ihr Aufblühen seit dem ersten Auftritt entschied sich Yvonne Catterfeld nach der Darbietung von „Happy Day“ für Battle-Partner Sebastiàn, in dem sie „mehr Potential“ sah.



Und nun Jimmy: In der Vorrunde hatte er es nur knapp geschafft, ein Jurymitglied für sich zu gewinnen. Der 19-Jährige hatte mit seiner Interpretation des Songs „Colorblind“ von den Counting Crows in letzter Sekunde Yvonne Catterfeld überzeugt. Seine Mentorin schickte ihn nun mit dem Tokio-Hotel-Hit „Monsoon“ ins Battle.

Julian (l.) kam dem Original von Bill Kaulitz mit seiner Stimme etwas näher als Jimmy (r.).

SAT.1/ProSieben/Richard Hübner

Den rockigen Gegenpart übernahm der 20-jährige Julien Alexander Blank aus Essen. „Ich freue mich so krass auf dieses Battle!“, sagte Jimmy noch kurz vor dem Auftritt. Und das obwohl er – wie auch Julien – anfangs ganz und gar nicht von der Songauswahl begeistert waren. „Ist halt Tokio Hotel..., aber zum Glück die englische Version.“

Jimmy Risch durfte den Song eröffnen, Julien legte nach. Und schnell war klar, dass ihm die Nummer von Bill Kaulitz samt Nirvana-ähnlichem Arrangement wie auf den Leib geschneidert war. Vielleicht ein kleiner Schachzug von Yvonne Catterfeld, die sich über den zweiten Anlauf von Julien bei „The Voice“ sehr gefreut hatte.



Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld bewies in Sachen Talent-Coaching bislang ein gutes Händchen.

SAT.1/ProSieben/Richard Hübner

Jimmy machte seine Sache hervorragend. Seine eher warme, weiche Stimme wäre bei einem anderen Song sicher besser zur Geltung gekommen. Aber so hatte Julien den Vorteil auf seiner Seite. Da half auch das Lob der Fantas – und von Yvonne – nicht, die Jimmy attestierten, sich seit der ersten Runde deutlich gesteigert zu haben. Yvonne entschied sich für Julien, der dann auch noch die besten Wünsche von Jimmy mit auf den Weg bekam: „Ich hoffe, dass er noch weit kommt. Er hat es verdient.“ Schade Jimmy! Wäre doch schön, wenn auch er noch einen zweiten Anlauf bei „The Voice“ nimmt. Nicht nur in Luxemburg würden das sicher einige freuen.

In den „Sing-offs” in der nächsten Runde dürfen sich die Luxemburger Fans also nur noch auf Christine Heitz freuen. Weiter geht es in der Staffel am Sonntag wie üblich um 20.15 Uhr auf SAT.1.