(mij) - Spannung pur gestern auf ProSieben: Die luxemburgische Kandidatin Christine Heitz kämpfte im musikalischen Battle um den Einzug in die nächste Runde. Bereits im Einspieler vor dem eigentlichen Auftritt war klar: Das wird gar nicht so einfach, denn Teamkollege Semion ist ein echter Bühnenprofi. "Christine muss an ihrem Selbstbewusstsein arbeiten", stellte Teamkapitän Smudo von den Fantastischen Vier fest.

Im eigentlichen Battle - Christine und Semion trugen den Titel „Grande Faith“ von Stevie Wonder und Ariana Grande vor - zeigten sich beide Kandidaten von ihrer besten Seite. Alle Juroren überschütteten die zwei Kontrahenten daher mit Lob. Die Entscheidung trafen schließlich Michi Beck und Smudo: "Wir gehen mit Semion".

Zeit zum Trauern hatte Christine aber nicht: Sowohl Yvonne Catterfeld als auch Samu Haber drückten den Buzzer, denn der "steal deal" ermöglicht es, einen ausgeschiedenen Kandidaten in sein Team zu holen.



Christine gab schließlich der einzigen Frau in der Jury den Vorzug. "Ich habe zwar von Yvonne geträumt ... aber ich gehe auch zu Yvonne", so ihre Entscheidung, die die Juroren zum Lachen brachte. Damit darf auch die angehende Krankenschwester in den anstehenden "Sing-offs" antreten.



Am Sonntag treten Sebastian und Christina gegeneinander an.

Foto: SAT.1/ProSieben/Richard Hübner

Das nächste Battle findet am Sonntagabend statt: Um 20.15 Uhr geht es auf Sat.1 weiter mit spannenden musikalischen Wettkämpfen. Mit dabei: Christina Rodrigues aus Cents. Die 21-Jährige und ihr Teamkollege Sebastiàn Millepied werden versuchen, mit dem Song "Oh Happy Day" zu überzeugen.