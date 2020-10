George Philippart aus Beles konnte bei „The Voice of Germany“ überzeugen - übrigens nicht zum ersten Mal, wie er den erstaunten Coaches in der Show berichtete.

„The Voice of Germany“: George überrascht die Coaches

Eine Runde weiter! George Phillipart aus Beles hat die Blind Auditions der Castingshow „The Voice of Germany“ erfolgreich überstanden. Er überzeugte das Publikum bei der vierten Runde der Blind Auditions, die am Sonntagabend auf SAT.1 übertragen wurde, mit dem Song „Si t'étais là“ der französischen Sängerin Louane.

Der Auftritt des 30-Jährigen brachte jedoch nicht nur die Zuschauerherzen mit seinem gefühlvollen Auftritt zum Schmelzen. Auch die Coaches waren begeistert, drückten aber erst recht spät auf den Buzzer: Nico Santos, Mark Forster und das Duo Yvonne Catterfeld/Stefanie Kloß wollten George schlussendlich für ihr Team gewinnen.

Für die große Überraschung sorgte George dann beim Gespräch mit den prominenten Coaches, die sich über die besondere Stimme des Kandidaten wunderten. Denn: Bereits vor fünf hatte er erfolgreich bei „The Voice of Germany“ teilgenommen. Einziger Unterschied: Er hieß damals noch Sabrina. „Ich war schon mal hier - und tatsächlich war ich damals noch in einem Frauenkörper“, erklärte George den überraschten Coaches. Selbst Rea Garvey, der damals George (damals noch als Sabrina) in sein Team gewählt hatte, erkannte ihn nicht auf Anhieb.

George berichtete anschließend von seinem Stimmbruch, der durch die Hormone herbeigeführt wurde. „Jetzt möchte ich mit meiner neuen Stimme vorankommen“, so der Kandidat, der sich sichtlich über den Zuspruch freute und „kurz und knapp“ dem Team von Yvonne und Stefanie beitrat.

Weiter geht es für George nun in wenigen Wochen - bei den Battles: Dann tritt der Luxemburger gegen eine Kandidation oder einen Kandidaten aus seinem Team an.

