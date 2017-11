(mij) - Das war ganz schön knapp: Jimmy Risch hat es im wahrsten Sinne des Wortes in der letzten Sekunde noch geschafft, ein Jurymitglied von sich zu überzeugen. In der neunten Vorrundenshow des Castingformats "The Voice of Germany", die am Donnerstagabend auf ProSieben ausgestrahlt wurde, überzeugte der 19-Jährige aus Steinsel mit dem Song "Colorblind" von den Counting Crows.



Yvonne Catterfeld drückte den Buzzer, der ihren Jurystuhl umdrehte, in letzter Sekunde. "Du hast sehr viel Potential", so das Fazit der deutschen Sängerin über ihren neuen Schützling, der demnächst im Team Yvonne ums Weiterkommen kämpft.

Auch Christine Heitz aus Mertzig ist eine runde Weiter. Die 20-Jährige, die mit Freund Gilles und drei Freundinnen angereist war, überzeugte gleich drei Juroren mit dem Song "Don't Kill my Vibe" von Sigrid: Yvonne Catterfeld, Samu Haber und Die Fantastischen Vier. "Du hast dir einen mutigen Song ausgesucht", stellte Michi Beck von den Fanta 4 voller Begeisterung fest. Auch Samu Haber, Leadsänger der finnischen Band Sunrise Avenue, war begeistert: "Das war verdammtes (sic) gut gesungen!"

Christine fiel die Wahl nicht leicht - Freundin Jil, die sie zur Teilnahme am Casting überredet hatte, musste daher zur Unterstützung auf die Bühne. "Ich geh zu den Fantas", so ihre Entscheidung nach kurzer Rücksprache.

Für Christine, Jimmy und Christina Rodrigues, die sich bereits am Sonntag das Tickets für Runde 2 sicherte, werden sich nun insgesamt drei Kandidaten aus Luxemburg in den teaminternen Battles beweisen müssen.