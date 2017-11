(mij) - James Borges, Thorunn Egilsdottir und Sabrina Gerard: Bisher haben drei Luxemburger in den vergangenen Jahren die Blind Auditions bei der Castingshow "The Voice of Germany" überstanden. Die Vierte im Bunde ist nun Christina Rodrigues. Die Sängerin aus Cents schaffte es, in der achten Vorrundenshow, die am Sonntagabend auf Sat. 1 ausgestrahlt wurde, zwei Juroren mit dem Song "On and you" von Erykah Badu zum Buzzern zu bewegen.



Die fantastischen Vier und Yvonne Catterfeld wollten die sympathische Luxemburgerin in ihrem Team haben. Christina Rodrigues entschied sich schließlich für die einzige Dame in der Jury.



"Vielen Dank an den @diefantastischenvier_official fürs umdrehen Team Yvonne, because Girl Power?!! What more can I say haha @yvonne_catterfeld_offiziell ❤❤ Nexte Runde :Battles!" - so kommentierte die 21-Jährige ihr Weiterkommen auf Facebook.



In der neunten und letzten Vorrundensendung - am Donnerstag, den 16. November - wird ein weiterer Teilnehmer aus Luxemburg sein Glück versuchen: Jimmy Risch aus Steinsel. Der 19-Jährige trägt den Song "Colorblind" von den "Counting Crows" vor.



Jimmy Risch aus Steinsel

Foto: SAT.1/ProSieben/Richard Hübner