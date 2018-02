(mij) - Kilian aus Wasserbillig ist in der ersten Runde der Castingshow „The Voice Kids“ - den sogenannten Blind Auditions - ausgeschieden. Der Nachwuchssänger konnte die Jury leider nicht mit dem Song „Eblouie par la nuit“ des französischen Superstars Zaz überzeugen.

Kilian, der als einziger der Teilnehmer in seiner Blind Audition einen französischen Songs auswählte, trat selbstbewusst auf die Bühne - die umgedrehten Sitze der Jury vor sich, die die Kandidaten nur aufgrund ihrer gesanglichen Leistung bewertete. Leider drehte sich niemand um, obwohl die Performance durchaus gefiel.



Ganz unglücklich trat Kilian aber nicht die Heimreise an: Nena wollte die Nummer des jungen Luxemburgers haben - und erhielt sie auch prompt. Und Kilian gibt nicht auf. „Ich komme nächstes Jahr totsicher wieder", so das Nachwuchstalent, das sich selbst als „Schmusesänger“ bezeichnete und den Song seiner heimlichen Liebe widmete.



Insgesamt zwölf Kinder und Jugendliche - sechs Jungs und sechs Mädchen - versuchten in der ersten Blind Audition ihr Glück. Die Teilnehmer stammten aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die zweite Blind Audition wird am Sonntag, dem 18. Februar, auf Sat.1 ausgestrahlt.



Die diesjährige Jury: Max Giesinger, Mark Forster, Larissa und Nena. (v.l.n.r.)

Fot: Sat.1 / André Kowalski

Die mittlerweile sechste Staffel der Castingshow „The Voice Kids“ startete am Sonntagabend, dem 11. Februar, auf Sat.1. In der Jury sitzt bei der diesjährigen Ausgabe neben den Musikern Mark Forster und Nena, die wieder von ihrer Tochter Larissa unterstützt wird, auch Sänger Max Giesinger. Der 29-Jährige hat seine Karriere dem Format „The Voice of Germany“ zu verdanken, bei dem er im Jahr 2012 den vierten Platz belegte.

Das Konzept der Show basiert auf dem Format „The Voice of Holland“, das erstmals 2010 in den Niederlanden ausgestrahlt und seitdem in vielen Ländern auf allen fünf Kontinenten aufgegriffen wurde.