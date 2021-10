Am Samstag gab es für Tessy Antony de Nassau gleich doppelten Grund zur Freude. Söhnchen Theodor und Partner Frank spielten dabei eine Rolle.

Tessy Antony de Nassau: Hochzeitsfeier und Taufe in Diekirch

Am Samstag gab es für Tessy Antony de Nassau gleich doppelten Grund zur Freude. Söhnchen Theodor und Partner Frank spielten dabei eine Rolle.

(Sch) - Doppelter Grund zur Freude für Tessy Antony de Nassau. Nur zwei Tage nach ihrem 36. Geburtstag feierte die Ex-Frau von Prinz Louis ihre Hochzeit mit dem Unternehmer Frank Floessel - und am selben Tag auch die Taufe des gemeinsamen Kindes, Sohn Theodor, der Ende August das Licht der Welt erblickte.

5 Tessy Antony de Nassau ließ nicht nur Söhnchen Theodor taufen: Sie feierte in Diekirch auch ihre Hochzeit mit Ehemann Frank. Foto: Pierre Weber

Tessy Antony de Nassau und Frank Floessel hatten sich bereits im Juli standesamtlich das Jawort gegeben, nun stieg die große Feier - und das sogar in Luxemburg. Am Samstag fand zunächst die Taufe auf dem Centre Militaire in Diekirch statt, später dann die Hochzeitsfeier.

3 Der Hochzeitskuchen durfte natürlich nicht fehlen. Foto: Pierre Weber

Tessy Antony de Nassau hat aus der Ehe mit Prinz Louis, mit dem sie von 2006 bis 2019 verheiratet war, bereits die Söhne Gabriel und Noah. Frank Floessel brachte Tochter Julia mit in die Beziehung. Söhnchen Theodor ist das erste gemeinsame Kind des Paares.

