„Mënschen a Geschichten“

So verlief der erste Talk-Auftritt von Tessy Antony-de Nassau Floessel

Sebastian WEISBRODT Mit ihrem etwas überraschenden Sprung in die TV-Landschaft hat die frühere Luxemburger Prinzessin eine neue berufliche Herausforderung angenommen ... und das mit Erfolg.

Sie hat Internationale Beziehungen studiert, ist Soldatin und Geschäftsfrau. Sie setzt sich in unterschiedlichen Hilfsorganisationen für die Hilfe von benachteiligten Menschen ein und wurde für ihre Arbeit im Bereich der globalen Bildung mit einem Ehrendoktortitel ausgezeichnet. Sie entwirft mit ihrem Label „Human Highness“ Mode, ist Podcasterin, dreifache Mutter und steht dem großherzoglichen Hof als Ex-Frau von Prinz Louis noch immer nah.

Die frühere Prinzessin Tessy Antony-de Nassau Floessel hat bereits auf vielfältige Weise auf sich aufmerksam gemacht. Der langen Liste ihrer Tätigkeiten hat sie am Sonntagabend (30. April) einen neuen Eintrag hinzugefügt und dabei Neuland betreten: Die 37-Jährige war erstmals als Moderatorin im TV zu sehen. Bei RTL präsentierte sie die Sendung „Mënschen a Geschichten“, in der besondere Persönlichkeiten aus Luxemburg Privates preisgeben und von ihrer Arbeit berichten.

„Weniger Egiosmus, mehr Empathie“

Zu Gast bei der 30 Minuten langen Premieren-Ausgabe der ehemaligen Prinzessin war Alexandra Oxacelay, die sich als Direktorin der Vereinigung „Stëmm vun der Strooss“ für die Integration von sozial Benachteiligten und Menschen in prekären Lebensverhältnissen engagiert. Für Tessy Antony-de Nassau Floessel aufgrund ihrer früheren Erfahrungen also eine Art Heimspiel.

Die Moderatorin fand gut in das Interview und konnte die Nervosität, von der sie im Vorfeld im LW-Gespräch berichtet hatte, rasch ablegen. Die gelernte Journalistin Alexandra Oxacelay informierte die Zuschauer darüber, dass ihre Anstellung bei der „Stëmm vun der Strooss“ eigentlich nur logisch gewesen sei, da sie aus einer Familie komme, in der Alkohol zum Problem geworden sei. „Ich hatte also schon immer mit Menschen zu tun, die auf Hilfe angewiesen waren“, sagte sie.

Die Arbeit, die bei ihrer Vereinigung jeden Tag gemacht werde, sei wichtig für den Zusammenhalt im Land. „Wer Frieden will, wer möchte, dass die Kluft zwischen Arm und Reich nicht noch größer wird, muss unbedingt den Schwachen helfen. Wir brauchen weniger Egoismus und mehr Empathie. Wir sollten wieder lernen, mehr auf andere Menschen einzugehen“, so Alexandra Oxacelay weiter. Es fehle ihrer Klientel zurzeit insbesondere an Wohnungen und Arbeitsplätzen. Mehr getan werden müsste ihrer Auffassung nach aber im Bereich der Auffangeinrichtungen, da auch die „Stëmm vun der Strooss“ immer wieder Personen abweisen müsse.

Etwas mehr Raum im Gespräch zwischen Tessy Antony-de Nassau Floessel und Alexandra Oxacelay nahmen die sportlichen Aktivitäten ein, die die Vereinigung anbietet. Wie Oxacelay sagte, seien diese sehr hilfreich dabei, dass „die Menschen wieder Fuß fassen und Energie tanken können.“ Sie selbst könne kein Sport mehr treiben, da sie bereits 18 Operationen hinter sich habe. Auf Nachfrage der Moderatorin sagte Oxacelay, dass es „ein bisschen vom allem“ gewesen und sie eine „ewige Baustelle“ sei.

Pascal Triebel im Porträt

Sportlich ging es auch zu Beginn der Sendung zu, als der Radsportler Pascal Triebel in einem Porträt vorgestellt wurde. Der mehrfache Luxemburger Meister in Straßenrennen und Cyclocross blickte auf die Anfänge seiner Karriere, seine größten Erfolge, aber auch auf seine Dopingsperre im Jahr 1998 zurück. Der 57-Jährige sitzt noch immer jeden Tag im Sattel und spult pro Jahr zwischen 23.000 und 26.000 Kilometer ab.



Tessy Antony-de Nassau Floessel sitzt nach RTL-Angaben nun jeden zweiten bis dritten Sonntag einem Gast im „Mënschen a Geschichten“-Studio gegenüber. Die Nächste Sendung ist für den 14. Mai angesetzt. Dann führt sie ein Interview mit Paul Gries, dem Präsidenten der Asbl Mobbing.

